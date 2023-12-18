Anadolu’nun en büyük 500 şirketi açıklandı

Ekonomist Dergisi’nin her yıl gerçekleştirdiği “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırmasının bu yılki sonuçları belli oldu. Merkezleri İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki kentlerde bulunan şirketlerin 2022 yılı verileriyle hazırlanan listede en fazla şirketiyle yer alan Bursa liderliğini korudu.

Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlamaya devam eden Bursa firmaları ciro, ihracat ve istihdamlarıyla Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi arasındaki ağırlığını bu yıl da korumayı başarı.

Ekonomist Dergisi’nin her yıl yayınladığı Anadolu 500 liste­sinde bu yıl Bursa’dan 66 firma yer aldı. Öte yandan 2021 verilerine bakıldığında 78 Bursa firması toplam 95 milyar 954 mil­yon 582 bin 543 lira ciro ile listede ağırlığını gösterirken 2022 yılında ise Bursa’nın toplam cirosu 72 milyar 16 milyon 858 bin 571 olarak hesap­landı.

Bursa’nın lideri Sütaş

Geçtiğimiz yılın cirolarına göre yapılan sıra­lamaya göre listede Bursa’nın ilk sıra­sında Sütaş yerleşti. 14 milyar 588 milyon 559 bin lira ciro elde eden firmayı 10 milyar 183 mil­yon 800 TL ciro ile Asil Çelik ve 8 milyar 831 milyon 556 bin liralık ciro ile Gemlik Gübre takip etti.

İhracat lideri Yeşim Satış Mağazaları

Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi listesinde yer alan Bursalı firmaları arasında en yüksek ihracat rakamına 363 mil­yon 383 bin 673 bin 309 dolar ile Yeşim Satış Mağazaları ulaştı. Firmaların ihracat rakamlarına ba­kıldığında en başarılı performansı gösteren firmalardan biri de Almaxtex Tekstil oldu. Almaxtex Tekstil 275 milyon 226 bin 786 dolar ile Bursa’nın en çok ihracat yapan ikinci firması olurken bu fir­mayı 249 milyon 413 bin 574 dolar ile Aunde Teknik Tekstil

takip etti. Bursa’nın toplam ihracatı ise 1 milyar 427 milyon 939 bin 927 dolar oldu.

En fazla istihdam Özdilek AVM ve Tekstil’de

Geçtiğimiz yıl en fazla is­tihdam sağlayan Bursa firması ise 5 bin 234 çalı­şan ile Özdilek AVM ve Tekstil olarak kayıtlara geçti. Bu firmayı 4 bin 696 çalışanı ile Almaxtex Tekstil, bunları 4 bin 433 istihdam ile Sütaş takip etti.

Listede yükselenler

Vezirhan Çimento (+157), Simpet Akaryakıt (+153), AKA Otomotiv (+65), Bursa Çimento (+28), Cansan Alüminyum (+27), Ermetal Otomotiv (+23), Coşkunöz Metal (+23), Tarfaş Tarım Faaliyetler (+23), Epsan FZ Kimya (+21), Ak - Pres Metal (+19), Gemlik Gübre (+16), Bolacalar Un (+7), Öz Tekstil (+4), Karesi Tekstil (+3), Beyçelik Gestamp (+3), Uludağ İçecek (+3), Odelo Otomotiv (+3), Rollmech Automotive (+2)

Listede gerileyenler

Göliplik Şeremet Tekstil (-146), Bursalı Tekstil (-120), Polyteks Tekstil (-120), Parladı Metal (-114), Marmarabirlik (-94), Fistaş Fantazi İplik (-80), Warmhaus (-77), İnallar Otomotiv (-76), T.K.G. Otomotiv (-76), Akwel Bursa 0tomotiv (-70), Akbaşlar Tekstil (-69), Karsan Otomotiv (-67), Özdilek ev Tekstil (-60), İlay Tekstil (-58), Maysan Mando (-51), Copa Isı Sistemleri (-46), Eskapet Ambalaj (-36), Koçaslanlar Otomotiv (-34), Hastavuk (-31), P.M.S. Metal Profil (-29), B - Plas Bursa Plastik (-28), Orau Orhan Otomotiv (-23), Küçükçalık Tekstil (-22), Kaplanlar Soğutma (-22), ÇEMTAŞ Çelik Makine (-21), Işıksoy Tekstil (-20), Erbak Uludağ Pazarlama (-19), Durmazlar Makina (-18), Harput Tekstil (-18), Pro Yem Sanayi (-16), Kırpart Otomotiv (-14), Almaxtex Tekstil (-10), Leoni Kablo (-9), Yeşim Satış Mağazaları (-8), Aunde Teknik Tekstil (-6), Coşkunöz Kalıp Makine (-6), Ermaksan Makine (-4), Özdilek AVM ve Tekstil (-3), Formfleks Otomotiv (-3) Asil Çelik (-2).

Listeye yeni girenler

Çimtaş Boru (304), Virtus Ambalaj (314), Elm Kimya (332), Batı Kurumsal (382), Bursa Beton (405), Bilim Makine (452), Emek Yağ Sanayi (462)