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Akiş Boya’nın gurur gecesi

Akiş Boya’nın 67 yıllık tecrübesi, Altın Ceylan’da gerçekleştirilen özel gecede kutlandı. Gecede, uzun yıllar Akiş Boya ailesinde çalışanlara emek ve sadakatlerinin nişanesi olarak plaket verilirken, ağır sanayi boya dünyasının bugünü ve yarını üzerine de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih İyigüllü değerlendirmelerde bulundu.

Haberler 24.01.2023, 00:16
Akiş Boya’nın gurur gecesi

Bursa’dan dünyaya açılan Akiş Boya, 67 yılını geride bırakırken, bu özel yıl için Altın Ceylan’da anlamlı bir gece düzen­ledi. Gecede Akiş Boya’da 10, 20 ve 30 yıl bo­yunca Akiş Boya’da çalışan personellere plaket verildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Akiş Boya Yönetim Kurulu Üyesi Ali İyigüllü, firmanın temellerini atan babaları Kadri İyigüllü’yü min­netle anarken, Akiş Boya’nın geçiş­ten günümüze yaşadığı süreçleri anlattı.

Akiş Boya Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf İyigüllü ise değişim ve dönü­şümün önemine dikkat çekerek, Akiş Boya’nın gelecek imajını vur­guladı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Melih İyigüllü de Endüstri 4.0 ile birlikte ağır boya sanayisinde yaşanan inovatif gelişmelere deği­nerek, Akiş Boya’nın Ar-Ge merke­zinde çevreye duyarlı, su bazlı ve sürdürülebilir boyalarla ilgili ger­çekleştirdiği çalışmalardan bah­setti.

Melih İyigüllü, Akiş Boya olarak kaliteli ve dayanıklı boyaların yanı sıra, müşteri memnuniyetini ön planda tu­tarak, hizmet kalitesi ve geniş ürün yelpa­zesi ile sektörde öncü bir konumda yer aldıklarının altını çizdi.

Gecede Akiş Boya’da 30 yılı aşkın süredir görev yapan Fabrika Müdüresi Resime Ko­vancı’nın özel ödülünü ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih İyigüllü takdim etti. Renkli karelere ev sahipliği yapan ge­cede, tüm çalışanlar keyifli anlar yaşayarak yeni yıl için enerji depoladılar.

#Akiş Boya
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