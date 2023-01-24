Akiş Boya’nın gurur gecesi

Bursa’dan dünyaya açılan Akiş Boya, 67 yılını geride bırakırken, bu özel yıl için Altın Ceylan’da anlamlı bir gece düzen­ledi. Gecede Akiş Boya’da 10, 20 ve 30 yıl bo­yunca Akiş Boya’da çalışan personellere plaket verildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Akiş Boya Yönetim Kurulu Üyesi Ali İyigüllü, firmanın temellerini atan babaları Kadri İyigüllü’yü min­netle anarken, Akiş Boya’nın geçiş­ten günümüze yaşadığı süreçleri anlattı.

Akiş Boya Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf İyigüllü ise değişim ve dönü­şümün önemine dikkat çekerek, Akiş Boya’nın gelecek imajını vur­guladı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Melih İyigüllü de Endüstri 4.0 ile birlikte ağır boya sanayisinde yaşanan inovatif gelişmelere deği­nerek, Akiş Boya’nın Ar-Ge merke­zinde çevreye duyarlı, su bazlı ve sürdürülebilir boyalarla ilgili ger­çekleştirdiği çalışmalardan bah­setti.

Melih İyigüllü, Akiş Boya olarak kaliteli ve dayanıklı boyaların yanı sıra, müşteri memnuniyetini ön planda tu­tarak, hizmet kalitesi ve geniş ürün yelpa­zesi ile sektörde öncü bir konumda yer aldıklarının altını çizdi.

Gecede Akiş Boya’da 30 yılı aşkın süredir görev yapan Fabrika Müdüresi Resime Ko­vancı’nın özel ödülünü ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih İyigüllü takdim etti. Renkli karelere ev sahipliği yapan ge­cede, tüm çalışanlar keyifli anlar yaşayarak yeni yıl için enerji depoladılar.