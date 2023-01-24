Akiş Boya’nın gurur gecesi
Akiş Boya’nın 67 yıllık tecrübesi, Altın Ceylan’da gerçekleştirilen özel gecede kutlandı. Gecede, uzun yıllar Akiş Boya ailesinde çalışanlara emek ve sadakatlerinin nişanesi olarak plaket verilirken, ağır sanayi boya dünyasının bugünü ve yarını üzerine de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih İyigüllü değerlendirmelerde bulundu.
Bursa’dan dünyaya açılan Akiş Boya, 67 yılını geride bırakırken, bu özel yıl için Altın Ceylan’da anlamlı bir gece düzenledi. Gecede Akiş Boya’da 10, 20 ve 30 yıl boyunca Akiş Boya’da çalışan personellere plaket verildi.
Etkinliğin açılışında konuşan Akiş Boya Yönetim Kurulu Üyesi Ali İyigüllü, firmanın temellerini atan babaları Kadri İyigüllü’yü minnetle anarken, Akiş Boya’nın geçişten günümüze yaşadığı süreçleri anlattı.
Akiş Boya Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf İyigüllü ise değişim ve dönüşümün önemine dikkat çekerek, Akiş Boya’nın gelecek imajını vurguladı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Melih İyigüllü de Endüstri 4.0 ile birlikte ağır boya sanayisinde yaşanan inovatif gelişmelere değinerek, Akiş Boya’nın Ar-Ge merkezinde çevreye duyarlı, su bazlı ve sürdürülebilir boyalarla ilgili gerçekleştirdiği çalışmalardan bahsetti.
Melih İyigüllü, Akiş Boya olarak kaliteli ve dayanıklı boyaların yanı sıra, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, hizmet kalitesi ve geniş ürün yelpazesi ile sektörde öncü bir konumda yer aldıklarının altını çizdi.
Gecede Akiş Boya’da 30 yılı aşkın süredir görev yapan Fabrika Müdüresi Resime Kovancı’nın özel ödülünü ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih İyigüllü takdim etti. Renkli karelere ev sahipliği yapan gecede, tüm çalışanlar keyifli anlar yaşayarak yeni yıl için enerji depoladılar.
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Aralık 2022