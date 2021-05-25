Zorlu Ailesi’nin acı günü

Yaşadığı Denizli’nin Babadağ ilçesinde bir süre önce rahatsızlanarak, Denizli’de bir hastanede tedavi altına alınan Hacı Saide Zorlu, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Merhume Saide Zorlu’nun cenazesi Denizli’nin Babadağ ilçesindeki aile kabristanında toprağa verildi.

Hacı Saide Zorlu’nun eşi Zorlu Holding’in kurucusu Hacı Mehmet Zorlu da 2005 yılında hayatını kaybetmişti.

