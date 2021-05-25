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Zorlu Ailesi’nin acı günü
Zorlu Holding’in kurucusu merhum Hacı Mehmet Zorlu’nun eşi, Yönetim Kurulu Eş Başkanı Zeki Zorlu ile Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu’nun anneleri Hacı Saide Zorlu, 101 yaşında hayatını kaybetti.
Gündem 25.05.2021, 00:18
Yaşadığı Denizli’nin Babadağ ilçesinde bir süre önce rahatsızlanarak, Denizli’de bir hastanede tedavi altına alınan Hacı Saide Zorlu, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Merhume Saide Zorlu’nun cenazesi Denizli’nin Babadağ ilçesindeki aile kabristanında toprağa verildi.
Hacı Saide Zorlu’nun eşi Zorlu Holding’in kurucusu Hacı Mehmet Zorlu da 2005 yılında hayatını kaybetmişti.
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