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Zorlu Ailesi'nin acı günü

Gündem 17.12.2023, 12:11 17.12.2023, 12:16
Zorlu Ailesi'nin acı günü

Zorlu Holding Onursal Başkanı Zeki Zorlu’nun eşi Türkan Zorlu hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören merhume Türkan Zorlu’nun cenazesi 18 Aralık Pazartesi günü Bursa Ulucami’de kılınacak öğle namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

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