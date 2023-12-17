Son Dakika
Zorlu Ailesi'nin acı günü
Gündem 17.12.2023, 12:11 17.12.2023, 12:16
Zorlu Holding Onursal Başkanı Zeki Zorlu’nun eşi Türkan Zorlu hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören merhume Türkan Zorlu’nun cenazesi 18 Aralık Pazartesi günü Bursa Ulucami’de kılınacak öğle namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1417'nci Sayı
Aralık 2023
Eko Haber - 1436'ncı Sayı
Aralık 2023
Eko Haber - 1435'inci Sayı
Kasım 2023
Eko Haber - 1434'üncü Sayı
Kasım 2023
Eko Haber - 1433'üncü Sayı
Kasım 2023
Eko Haber - 1432'nci Sayı
Kasım 2023