Yeni Kent Meydanı oluşuyor

Gürsu’muzun yıllardır beklediği ve bir hayal olarak görülen Kent Meydanı Proje’miz gerçeğe dönüşüyor” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Her alanda, Gürsu’muzu geleceğe taşıyacak projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Gürsu’muzun simgesi ve kalbi olacak Kent Meydanı Proje’mizi belirlerken, işin uzmanlarından oluşturduğumuz jürimizle birlikte, sunulan projeleri değerlendirdik. Kent Meydanı’mız için hazırlanan projeleri hemşehrilerimizin de değerlendirmesine sunduktan sonra, uygulayacağımız projemizi netleştireceğiz. Yıllardır plan ve kamulaştırma sorunlarından dolayı çözüm üretilememiş, ilçemizin kanayan yarası haline gelmiş ve estetikten uzak bir halde bulunan meydanımızı, ilçemizin çağdaş kent kimliğine yakışacak şekilde yenilemiş olacağız. Kent Meydanımız, ilçemize yepyeni bir görünüm kazandıracak” dedi. Sunulan projeleri, Başkan Işık’la birlikte tek tek inceleyen jüri üyeleri, Gürsu Belediyesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen oturumlarda yapılan sunumlarla da projelerin detaylarını inceleme olanağı buldu.Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilecek olan Kent Meydanı Projesi ve yer altı otopark alanıyla, kentin vizyonu da değişecek.



Gürsu Kültür Merkezi’ne kavuşuyor

Kültür kenti Gürsu’yu oluşturmak amacıyla, Gürsu Belediyesi’nce hayata geçirilen projeler kapsamında, Gürsu, Kültür Merkezi’ne kavuşuyor.

Gürsu Kültür Merkezi’nin, pandemi süreci nedeniyle ertelenen temel atma töreni, pandemi kuralları kapsamında protokol mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Gürsu Kültür Merkezi’nin temel atma töreninde konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsumuz’un gelişimi için sağlık, spor ve eğitim alanında yaptığımız hizmetlerden sonra kültür alanında da en önemli yatırımlarımızdan birini gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çağdaş kent kimliğiyle hızla büyümekte olan Gürsumuz’un en önemli ihtiyaçlarından biri olan kültür merkezi ihtiyacını da gidermiş oluyoruz. Hemşehrilerimiz için, Gürsumuz’un tarihinde, kültür harmanı olarak alışılagelmiş Zafer Meydanı’mızda hayata geçirdiğimiz Kültür Merkezimiz, günümüzün kültür harmanı olarak hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. İlçemize hayırlı olsun.” dedi.

Tören; Ak Parti Bursa Milletvekilleri Atilla Ödünç, Refik Özen ve Ahmet Kılıç, Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Yıldırım Belediye Başkan Vekili Selim Yolgeçen, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Bülent Hamdi Cingil, meclis üyeleri, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, Gürsu Belediye personeli ve ilçe halkının katılımıyla gerçekleştirildi. Zafer Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde, 2696 metrekare inşaat alanında, 570 metrekare taban alanı üzerinde, 4 katlı olarak oluşturulacak olan Gürsu Kültür Merkezi bünyesinde; 4 dükkan, 4 ofis, okuma salonu, 345 kişilik konferans salonu, kafeterya yer alacak. Gürsu Kültür Merkezi, gerek kültür etkinliklerine ev sahipliği yapacak olması gerek ilçenin merkezine modern bir bina olarak ışık yayacak olmasıyla Gürsu’nun en önemli yatırımlarından biri olarak hizmet verecek.

Gürsu’nun gözdesi Celal Bey Millet Bahçesi

Yeşilin huzuruyla iç içe, şehrin kalbinde yer alan Gürsu Celal Bey Millet Bahçesi, Gürsulular’a nefes aldıracak yeni sosyal yaşam alanı olarak oluşturuldu.

Gürsu’nun tarihi Atatürk Caddesi’nde, Gürsu Belediyesi’nce oluşturulan Celal Bey Millet Bahçesi, ilçe merkezine nefes aldıracak meydan düzenlemesi ve sosyal yaşam olanaklarıyla yeni cazibe merkezi olacak. “Gürsumuz’un tarihi caddesini yeşille bütünleştiren ve hemşehrilerimizin keyifle zaman geçirebileceği meydanımızı ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İlçemizin merkezinde, uzun yıllardır atıl durumda olan bu alanı, hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda yaptığımız düzenlemeyle, herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir sosyal yaşam alanına dönüştürdük. Hemşehrilerimizin çocuklarıyla birlikte keyifle zaman geçirebileceği olanaklara sahip olan Celal Bey Millet Bahçemiz, ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla hayata geçirildi. İlçemizin gözde meydanlarından Celal Bey Millet Bahçemiz, ilçemize hayırlı olsun” dedi.Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan Celal Bey Millet Bahçesi’nde; 3200 m²’lik alanda hayata geçirilen meydanda; Çocuk oyun ve su oyun alanı, amfi ve sahne, bisiklet ve yürüyüş alanları, oturma alanları, wc, kafe yer almakta.