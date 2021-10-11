Vatandaşlar ve şirketler için UYAP

Hayatımızın her alanına girip, yaşamımızı kolaylaştıran teknoloji hukuk alanında da kolaylıklar getiriyor. UYAP Vatandaş Portalı ve UYAP Şirketler Portalı, bilgiye ve adalete ulaşımda ve iş yaşamına katkıda önemli rol oynuyor.

Hukuk dünyası da teknolojik gelişmelerden nasibini fazlası ile almaya devam ediyor.

Hukuk dünyamızı çevreleyen en önemli uygulama olan Adalet Bakanlığı UYAP uygulamasının geçmişi iki binli yıllara dayanıyor. Bilgi depolama, aktarım, paylaşım, internet dünyasında yaşanan muazzam ilerlemeler, UYAP uygulamasının e-devlet sistem entegrasyonlarıyla bütünleşmesi, her geçen gün yeni uygulamalarla desteklenmesi sayesinde son yıllarda gerçekten de hukuk dünyasında baş döndürücü hız ve genişlemelere tanık oluyoruz....

Öztürk YAZICI YAZDI



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