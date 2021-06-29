TÜRKONFED’de Bursa’nın sesi olacaklar

Toplantıda TÜRKONFED Yönetim Kurulu, Yüksek Danışma Kurulu, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı üyelerinin seçimi yapıldı. Yeni yönetim kurulunun ilk toplantısında ikinci kez Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilen Orhan Turan güven tazeledi.

TÜRKONFED’in yeni yönetiminde dört Bursa temsilcisi de yer aldı. Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya ve MARSİFED Yönetim Kurulu Üyesi Osman Akın TÜRKOINFED Yönetim Kurulu asil üye listesinde yer alırken, yine MARSİFED yönetiminden Kenan Işık ve Oya Eroğlu da TÜRKONFED yedek üye listesinde Bursa’yı temsil edecek isimler oldu.

Genel Kurul toplantısında yeniden yönetim kurulu başkanlığı görevine seçilen Orhan Turan, TÜRKONFED’in “Yeni Dönem, Yeni Ufuklar” adlı vizyon belgesi kapsamında 2030’a doğru yürüyen Türkiye’nin sorunlarına değinirken, çözüm önerilerini de paylaştı.