‘Türkiye’nin yolunu açıyoruz’
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gemlik-Yenimahalle Farklı Seviyeli Kavşağı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni’nde, Marmara Bölgesi’ndeki hızlı sanayileşme ve ticaret hacminin ihtiyacı olan deniz yolu taşımacılığında en önemli liman bölgelerinden birinin Gemlik olduğunu belirterek, Türkiye’nin 4’üncü büyük serbest bölgesinin Gemlik’te bulunmasının ilçenin hızla gelişmesini sağladığını ifade etti.
Bakanlık olarak Gemlik’in ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkında olduklarından Gemlik-Armutlu Yolu üzerindeki Gemlik Yenimahalle yol ayrımında 1075 metre uzunluğundaki Yenimahalle Farklı Seviyeli Kavşağı’nı inşa ettiklerini anlatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
“Projenin toplam uzunluğu 950 metrelik bağlantı yollarıyla birlikte 2 kilometreyi aşıyor.
Yolun Yenimahalle geçişi, tek yoldu. Bölünmüş yol standardına yükselttik. Artık dur-kalk yapan, bu esnada ciddi yakıt israfına ve hava kirliliğine neden olan araçlar olmayacak.
Ülkemizi yarınlara taşıyacak büyük projeleri hayata geçirerek yurdumuzun geleceğine ışık tutuyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla, geleceğe, üretime, istihdama, refaha, kalkınmaya yol açıyoruz. Türkiye’nin yolunu açıyoruz.”
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