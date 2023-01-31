‘Türkiye’nin yolunu açıyoruz’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gemlik-Yenimahalle Farklı Seviyeli Kavşağı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni’nde, Marmara Bölgesi’ndeki hızlı sanayi­leşme ve ticaret hacminin ihtiyacı olan deniz yolu taşımacılığında en önemli liman bölgelerinden birinin Gemlik olduğunu belirterek, Türki­ye’nin 4’üncü büyük serbest bölge­sinin Gemlik’te bulunmasının ilçenin hızla gelişmesini sağladığını ifade etti.

Bakanlık olarak Gemlik’in ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkında olduklarından Gemlik-Armutlu Yolu üzerindeki Gemlik Yenimahalle yol ayrımında 1075 metre uzunluğundaki Yenima­halle Farklı Seviyeli Kavşağı’nı inşa ettiklerini anlatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

“Projenin toplam uzunluğu 950 metrelik bağlantı yollarıyla birlikte 2 kilometreyi aşıyor.

Yolun Yenimahalle geçişi, tek yoldu. Bölünmüş yol standardına yükselttik. Artık dur-kalk yapan, bu esnada ciddi yakıt israfına ve hava kirliliğine neden olan araçlar olma­yacak.

Ülkemizi yarınlara taşıyacak büyük projeleri hayata geçirerek yurdumuzun geleceğine ışık tutu­yoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla, geleceğe, üretime, istihdama, re­faha, kalkınmaya yol açıyoruz. Tür­kiye’nin yolunu açıyoruz.”