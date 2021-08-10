Türkiye’nin teknoloji üssü Bursa’ya kuruluyor

TOGG’da Bursa sanayisine büyük işler düştüğünü belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bursa’ya bir fabrikadan fazlasını inşa ediyoruz. Sadece bir üretim üssü değil, teknoloji üssü inşa ediyoruz.” dedi. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş da Bursa’dan 30’un üzerinde iş ortaklarının olduğunu söyledi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay moderatörlüğünde düzenlenen Otomotiv Konseyi Sektör Toplantısı’nın konuğu, TOBB ve TOGG Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile TOGG CEO’su Gürcan Karakaş oldu. Toplantıya, BTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, OİB Başkanı Baran Çelik, ilçe oda borsa başkanları ile iş dünyası temsilcileri de katıldı.

“Avrupa’nın en büyük otomotiv tedarikçisiyiz”

Otomotiv sektörünün Türkiye’deki ihracatın lideri olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin en önemli ihraç kalemi otomotiv ve otomotiv yan sanayisi. Bugün Avrupa’nın en büyük tedarikçisi Türkiye oldu. Bunun en önemli merkezlerinden biri, Bursa. Sadece il merkezleriyle değil Bursa’mız tüm ilçeleriyle sanayi devi haline geldi” dedi.TOGG’un 2022 sonu banttan ineceğini ve 2023’te satışa sunulacağını dile getiren Hisarcıklıoğlu, otomotivde elektrikli ve otonom sürüş teknolojileriyle birlikte yaşanan dönüşümdeki fırsatlara dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, TOGG ile birlikte bu dönüşümün yakalanacağını sözlerine ekledi. “Bir otomobilden daha fazlasını yapacağız” diyen Hisarcıklıoğlu, “Bunu yapmak için sıradan bir fabrikadan daha fazlasına ihtiyacımız var. Bu sebeple Bursa’ya bir fabrika, üretim üssü değil, teknoloji üssü inşa ediyoruz. 4. sanayi devrimi, dijital dönüşümün en güzel örneklerini Bursa’da sergileyeceğiz.”

TOGG’da 30 Bursa firması görev alıyor

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş da, elektrikli otomobil satışlarının ve pazar payının arttığını belirterek, Türkiye’nin bu talebi karşılayacak potansiyele sahip olduğunu söyledi. Konuşmasında TOGG’un fikri ve sınai mülkiyetinin yüzde 100 Türkiye’ye ait olduğunu vurgulayan Karakaş, “Üretimin başlangıcında yerlilik oranı için kendimize yüzde 51 oranını söz verdik. Bunu üç yıl içinde yüzde 68’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu noktada önemli olan konu ve dönüşümlerde tedarikçilerimizle ortak çalışıyoruz. TOGG’da; 30’un üzerinde Bursa firması da paydaşlarımız arasında yer alıyor” dedi.

Başkanlar TOGG’dan emin

BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise TOGG ile birlikte tüm dünyanın rekabetçi bir Türk markasıyla tanışacağını ifade etti. Burkay, TOGG’un diğer pek çok sektörü de ateşleyeceğini ve sanayiyi tüm unsurlarıyla geleceğe hazırlayacağını kaydetti. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik de, TOGG’un otomotivde yaşanan dönüşümün önemli bir parçası olacağının altını çizerek, “TOGG’un 2023’ten sonra Türkiye otomotiv endüstrisi ihracatının geçmişteki 15 yıllık şampiyonluğunu perçinleyecek verilere büyük katkı sunacağından eminiz” diye konuştu.

