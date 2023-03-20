Türkiye Togg için geri sayımda

Togg, “T10X” adını verdiği, kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümle­riyle sürekli internetin içinde olan, uzaktan güncellenebilen akıllı cihazını, iki farklı dona­nım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle 953 bin TL’den başlayan fiyatla satışa sunuyor.

Togg’dan yapılan açıklamaya göre, fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait kü­resel bir marka ortaya çıkarmak ve mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak ama­cıyla kurulan Togg, 2022 yılı 29 Ekim Cumhu­riyet Bayramı’nda seri üretim bandından indirdiği T10X’i kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Planları doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Togg, mart sonundan iti­baren kullanıcılarla buluşacak ilk akıllı ciha­zının fiyatını, model ismini, teknik ve donanım özelliklerini açıkladı.

Buna göre, Togg T10X için ön siparişler Tru­more dijital platformu ve “www.togg.com.tr” Togg web sitesi üzerin­den 16-27 Mart tarihlerinde alınacak. Togg T10X, 953 bin TL’den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.

314 ve 523 kilometre menzilli iki batarya seçeneği

160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı ba­tarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak. T10X’in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip ba­tarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP) olarak açıklandı.

T10X’in fiyatları V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL, V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL ve V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.