Türkiye Togg için geri sayımda
Türkiye’nin otomobili Togg için ön sipariş süreci başladı. 953 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkan Togg T10X modeli için ön siparişler 27 Mart tarihine kadar Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden yapılacak.
Togg, “T10X” adını verdiği, kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan, uzaktan güncellenebilen akıllı cihazını, iki farklı donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle 953 bin TL’den başlayan fiyatla satışa sunuyor.
Togg’dan yapılan açıklamaya göre, fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg, 2022 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda seri üretim bandından indirdiği T10X’i kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Planları doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Togg, mart sonundan itibaren kullanıcılarla buluşacak ilk akıllı cihazının fiyatını, model ismini, teknik ve donanım özelliklerini açıkladı.
Buna göre, Togg T10X için ön siparişler Trumore dijital platformu ve “www.togg.com.tr” Togg web sitesi üzerinden 16-27 Mart tarihlerinde alınacak. Togg T10X, 953 bin TL’den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.
314 ve 523 kilometre menzilli iki batarya seçeneği
160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak. T10X’in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP) olarak açıklandı.
T10X’in fiyatları V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL, V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL ve V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.