Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2020’ yayımlandı

Raporda, salgının etkisi ile dünya inşaat malzemeleri ihracatının yüzde 2,8 daralarak 887,9 milyar dolara indiği 2020 yılında, Türkiye’nin 21,16 milyar dolar seviyesindeki ihracatı ile iki sıra yükselerek dünyanın 9’uncu ihracatçı ülkesi olduğu vurgulandı. ‘Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2020’de; 2020 yılında salgının etkisi ile inşaat malzemeleri pazarı yüzde 5,8 daralarak 5,86 trilyon dolara gerilediği, 2020 yılında inşaat malzemeleri dünya ihracatı yüzde 2,8 daraldı ve 887,9 milyar dolara indiği ve Türkiye’nin 21,16 milyar dolar ihracatı ile 2020 yılında iki sıra yükselerek dünyanın 9’uncu ihracatçı ülkesi olduğu bilgileri ön plana çıktı.