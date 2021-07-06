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Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2020’ yayımlandı
İnşaat malzemeleri sanayisinin çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), güncel ekonomik verilerle hazırlanan ‘Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2020’yi, sektör temsilcileri ve kamuoyu ile paylaştı.
Gündem 06.07.2021, 00:00 05.07.2021, 22:32
Raporda, salgının etkisi ile dünya inşaat malzemeleri ihracatının yüzde 2,8 daralarak 887,9 milyar dolara indiği 2020 yılında, Türkiye’nin 21,16 milyar dolar seviyesindeki ihracatı ile iki sıra yükselerek dünyanın 9’uncu ihracatçı ülkesi olduğu vurgulandı. ‘Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2020’de; 2020 yılında salgının etkisi ile inşaat malzemeleri pazarı yüzde 5,8 daralarak 5,86 trilyon dolara gerilediği, 2020 yılında inşaat malzemeleri dünya ihracatı yüzde 2,8 daraldı ve 887,9 milyar dolara indiği ve Türkiye’nin 21,16 milyar dolar ihracatı ile 2020 yılında iki sıra yükselerek dünyanın 9’uncu ihracatçı ülkesi olduğu bilgileri ön plana çıktı.
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