Türkay: İlave OSB’lere ihtiyaç yok

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, BUSİAD Yeşil Bursa Çalışma Grubu Onursal Başkanı ve Geçmiş Dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker ile BUSİAD Genel Sekreteri Erol Alakoç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Sanayileşme ve çevre konularının konuşulduğu ziyarette BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a, 1/100.000 ölçekli, 2040 Bursa Çevre Düzeni Planı hakkında geçen yılki ziyaretlerini hatırlatarak, “Bu planda Yeşil Bursa Çalışma Grubu’ndan arkadaşlarımızın da yer almasını rica ediyoruz. Ayrıca sanayi şehri olan Bursa’mızın ilave OSB’lere ihtiyacı olmadığını, mevcut doluluk oranlarına bakarak söyleyebiliriz” dedi.

“Şehrin sanayileşme kalkınmasına son vermeliyiz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “Otoyol, hızlı tren gibi ulaşım imkanları ile şehrin potansiyeline paralel, çok yüksek sanayileşme iştahı olduğunu söylemem gerek. Sizin koyduğunuz sivil irade çok değerli. Sizin yanınızda diğer STK’ların da yer alması benim elimi güçlendirir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Bursa’nın motivasyon problemi olduğunu ifade ederek, “Göçe teşvik edecek projelerin devamı sonumuz olur. Sanayi ile şehrin kalkınmasına son vermeliyiz” diye konuştu.

Ziyarette yer alan BUSİAD Yeşil Bursa Çalışma Grubu Onursal Başkanı Erdem Saker ise, tarıma vurgu yaptı. Saker, şunları dile getirdi:

“Bursa ilinin diğer potansiyeli verimli topraklara sahip olması nedeniyle tarımdır. Uludağ’ın turizme yönlendirilmesi, yetişen ender endemik bitkilerin öne çıkarılarak yürüyüş ve yaşam alanları ile çekim merkezi hale getirilmesi Bursa’ya da Uludağ’a da değer katacaktır.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş da Saker’in sözlerine, deveci armudunun yanı sıra ahududu, siyah incir ve yaban mersini gibi ürünlerin de potansiyelinin yüksek olduğu şeklinde cevap verdi. Aktaş, yağmur sularının dönüştürülmesi ve çatılarda GES ile temiz enerji üretilmesi için imar yönetmeliğinde düzenlemeler yapılmasına sıcak baktığını da dile getirdi.

