Türk tekstili Heimtextil’de görücüye çıktı

Her sene ev tekstili ve tekstil sektörlerinin liderlerini bir araya getiren Heimtextil, 9 – 12 Ocak 2023 tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenleniyor. 2023’te yılında 2.400 katılımcıyı ve 44.000 ziyaretçiyi buluşturan Heimtextil Frankfurt fuarı Türkiye’den de büyük bir ilgi görüyor.

Çin baskısı ve kurdaki dalgalanma ile yeşil dönüşümden dolayı zor günler geçiren Türk tekstili için yeni pazar imkanlarının kapılarını aralayacak. İç mekan tekstilleri, iç tasarım ve iç mekan trendleri için tekstil sektörünün en önemli küresel etkinliği konumunda olan Heimtextil Frankfurt, yeni ürünler ve trendlerle sezona damgasını vuracak.

2024 yılına umutlu başlayan Bursalı tekstilciler fuara katılarak yeni pazarlarla ve yeni müşterilerle zorlu sürecin etkilerini hafifletmeyi amaçlıyor.