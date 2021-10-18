TÜGİAD 35 yaşında

Derneğin, Uluslararası İlişkiler Komisyonu, yaz döneminin ardından, ilk toplantısını Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ve komisyon üyelerinin katılımı ile 15 Ekim Cuma günü gerçekleştirdi. Derneğin yeni üyelerinin plaketlerini de aldığı etkinlikte, ayrıca Ayla ve Naim gibi son dönemde ses getiren filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu’ya tarihimizdeki önemli olayların ve kişilerin toplumsal belleğimizde yeniden yer edinmesini sağlayan çalışmaları için Nilüfer Çevikel tarafından Toplumsal Farkındalık Ödülü takdim edildi. Gecede konuşan TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, “Türkiye’nin ilk ulusal ve tek uluslararası genç iş insanları derneği olan TÜGİAD’ın Başkanı olarak 35. yılın gururunu ve onurunu sizlerle birlikte yaşamaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi. Uluslararası İlişkiler Komisyon Toplantısı, yemeğin ardından TÜGİAD’ın 35. kuruluş yıl dönümü için kesilen pasta ile son buldu.