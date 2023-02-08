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TOBB deprem yaralarının sarılması için yardım kampanyası düzenledi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kahramanmaraş merkezli toplam 10 ili etkileyen depremlerin açtığı yaraların sarılması için yardım kampanyası başlattı.

Gündem 08.02.2023, 14:35
TOBB deprem yaralarının sarılması için yardım kampanyası düzenledi

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, AFAD koordinasyonunda yürütülen kampanya kapsamında, 365 oda ve borsa ile firmalar tarafından yapılan ayni yardımlar ve iş makineleri tırlarla deprem bölgesine sevk edildi.

Tırlarda, deprem bölgesinden gelen talepler kapsamında jeneratör, iş makinesi, çadır, tüplü soba, ısıtıcı, battaniye, hazır yemek, konserve, sandviç, paket ekmek, kaban, bisküvi türleri, aydınlatma malzemeleri, kahvaltı paketleri, bebek maması, bebek bezi, yatak, yorgan, mont, ayakkabı, giyim eşyası, su, süt, bakliyat, gıda ürünleri, hijyen ve temel ihtiyaç malzemeleri bulunuyor. Yardımlar, TOBB'da kurulan kriz masasından koordine ediliyor.

#TOBB #deprem
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