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TCMB faizi sabit tuttu ABD ve İngiltere yükseltti

Merkez bankaları politika faiz kararlarını duyurdu. TCMB para politikası faizini yüzde 8,50’de sabit tutarken ABD Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırma kararı aldı.

Gündem 27.03.2023, 23:15
TCMB faizi sabit tuttu ABD ve İngiltere yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politi­kası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 8,50’de tuttu.

TCMB’den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Ban­kası Başkanı Şahap Kavcıoğlu baş­kanlığında toplanan Kurul’un, politika faizinin yüzde 8,50’de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.

FED, faiz oranını 16 yılın zirvesine çıkardı

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED), poli­tika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artıra­rak 16 yılın en yüksek seviyesi olan 4,75 – 5 aralığına yükseltti. FED Başkanı Jerome Po­well, bankacılık sistemindeki ko­şulları yakından izlemeye devam edeceklerini, sistemi güvenli ve sağlam tutmak için gereken tüm araçları kullanmaya hazır oldukla­rını söyledi.

Enflasyonu yüzde 2’ye düşürme sürecinin uzun ve engebeli bir yol olduğunu belirten Powell, FED yet­kililerinin bu yıl faiz indirimi öngör­mediğini belirtti.

İngiltere’de faizler 14 yılın zirvesinde

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklenti­ler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 4,25’e yükseltti.

#TCMB #FAİZ #ABD #İngiltere
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