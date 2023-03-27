TCMB faizi sabit tuttu ABD ve İngiltere yükseltti
Merkez bankaları politika faiz kararlarını duyurdu. TCMB para politikası faizini yüzde 8,50’de sabit tutarken ABD Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırma kararı aldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 8,50’de tuttu.
TCMB’den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Kurul’un, politika faizinin yüzde 8,50’de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.
FED, faiz oranını 16 yılın zirvesine çıkardı
Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan 4,75 – 5 aralığına yükseltti. FED Başkanı Jerome Powell, bankacılık sistemindeki koşulları yakından izlemeye devam edeceklerini, sistemi güvenli ve sağlam tutmak için gereken tüm araçları kullanmaya hazır olduklarını söyledi.
Enflasyonu yüzde 2’ye düşürme sürecinin uzun ve engebeli bir yol olduğunu belirten Powell, FED yetkililerinin bu yıl faiz indirimi öngörmediğini belirtti.
İngiltere’de faizler 14 yılın zirvesinde
İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 4,25’e yükseltti.