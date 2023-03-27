TCMB faizi sabit tuttu ABD ve İngiltere yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politi­kası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 8,50’de tuttu.

TCMB’den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Ban­kası Başkanı Şahap Kavcıoğlu baş­kanlığında toplanan Kurul’un, politika faizinin yüzde 8,50’de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.

FED, faiz oranını 16 yılın zirvesine çıkardı

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED), poli­tika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artıra­rak 16 yılın en yüksek seviyesi olan 4,75 – 5 aralığına yükseltti. FED Başkanı Jerome Po­well, bankacılık sistemindeki ko­şulları yakından izlemeye devam edeceklerini, sistemi güvenli ve sağlam tutmak için gereken tüm araçları kullanmaya hazır oldukla­rını söyledi.

Enflasyonu yüzde 2’ye düşürme sürecinin uzun ve engebeli bir yol olduğunu belirten Powell, FED yet­kililerinin bu yıl faiz indirimi öngör­mediğini belirtti.

İngiltere’de faizler 14 yılın zirvesinde

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklenti­ler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 4,25’e yükseltti.