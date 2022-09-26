Sınai mülkiyet etkinliği artıyor

Sanayi ve Teknoloji Ba­kanlığının bağlı kuruluşu Türk Patent ve Marka Ku­rumu (TÜRKPATENT) veri­lerine göre marka, patent, faydalı model, tasarım ve coğrafi işaret alanlarında kuruma yapılan başvurular her geçen gün artıyor.

TÜRKPATENT’e bu yılın 8 ayında 115 bin 927’si yerli olmak üzere, toplam 125 bin 839 marka başvurusu yapıldı. Kuruma ayrıca 43 bin 394 tasarım, 9 bin 331 patent, 3 bin 775 faydalı model ve 288 coğrafi işaret başvurusunda bulunuldu.

Tasarım başvurularının 39 bin 662’si, patent başvu­rularının 4 bin 699’u ve fay­dalı model başvurularının 3 bin 741’i yerli başvuru sa­hipleri tarafından yapıldı.

Bursa başvurularda ön planda

İller bazında bakıldığında İstanbul 50 bin 540 marka başvuruyla ilk sırada yer alıyor. İstanbul’u 9 bin 511 başvuruyla Ankara, 7 bin 534 ile İzmir, 5 bin 326 ile Bursa ve 4 bin 300 başvu­ruyla Antalya takip ediyor.

Bursa’da söz konusu dö­nemde tasarımda 5 bin 656, patentte 248, faydalı mo­delde 229 ve coğrafi işarette 13 başvuru yapıldı.