Sınai mülkiyet etkinliği artıyor
Türkiye’nin sınai mülkiyet alanındaki etkinliği giderek artarken Türk Patent ve Marka Kurumuna yılın 8 aylık döneminde yapılan marka başvurusu sayısı 125 bin 839’a ulaştı. Bunlardan 115 bin 927’sinin yerli markalarda oluşması dikkat çekti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bağlı kuruluşu Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) verilerine göre marka, patent, faydalı model, tasarım ve coğrafi işaret alanlarında kuruma yapılan başvurular her geçen gün artıyor.
TÜRKPATENT’e bu yılın 8 ayında 115 bin 927’si yerli olmak üzere, toplam 125 bin 839 marka başvurusu yapıldı. Kuruma ayrıca 43 bin 394 tasarım, 9 bin 331 patent, 3 bin 775 faydalı model ve 288 coğrafi işaret başvurusunda bulunuldu.
Tasarım başvurularının 39 bin 662’si, patent başvurularının 4 bin 699’u ve faydalı model başvurularının 3 bin 741’i yerli başvuru sahipleri tarafından yapıldı.
Bursa başvurularda ön planda
İller bazında bakıldığında İstanbul 50 bin 540 marka başvuruyla ilk sırada yer alıyor. İstanbul’u 9 bin 511 başvuruyla Ankara, 7 bin 534 ile İzmir, 5 bin 326 ile Bursa ve 4 bin 300 başvuruyla Antalya takip ediyor.
Bursa’da söz konusu dönemde tasarımda 5 bin 656, patentte 248, faydalı modelde 229 ve coğrafi işarette 13 başvuru yapıldı.