Sigorta sektörü hasar ödemelerine başladı

TSB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Atilla Benli, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afet bölgesindeki incelemelerini sürdürdüklerini, yüzyılın en büyük afetiyle karşı karşıya olduklarını ancak sigorta sektörünün bugünler için var olduğunu aktardı.

Sektör olarak, bölge ekipleri, paydaş kurumlar, acenteler ve uzmanlarla sahada olduklarına işaret eden Benli, hasar gören sigortalıların hayatlarını kolaylaştırmak için üzerlerine düşen görevleri ivedilikle yaptıklarını, sektörün hasar ödemelerine başladığını duyurdu.