Sanayinin doğalgazına yüzde 48 zam

BOTAŞ’ın açıkladığı tarifeye göre konut tüketicileri için fiyatlar bir önceki ayın tarifesiyle aynı kaldı. Kasım ayında organize sanayi bölgesi veya kullanıcı birliği abonelerinin tükettiği doğalgaza ise yüzde 48 zam geldi. Yeni tarifeyle OSB veya kullanıcı birliği abonelerinin tükettiği bin metreküp doğalgazın fiyatı 3 bin 482 lira oldu. OSB veya kullanıcı birliği abonesi olmayan sanayi kurumlarının kullandığı bin metreküp doğalgazın fiyatı da ekim ayına göre yüzde 48 zamlanarak 3 bin 500 liraya çıktı. Ayrıca elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı yaklaşık yüzde 46 artışla 4 bin lira oldu.

BOTAŞ’tan zam açıklaması

BOTAŞ’tan yapılan açıklamada Evsel Enerji Fiyat Endeksi’ne göre Avrupa’da konutlarda en ekonomik doğalgazın Türkiye’de kullanıldığı ifade edildi. Yıl başından itibaren dünya ve Avrupa enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmaların fiyatları etkilediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Ülkemizde bugüne kadar bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır. Tüm abone grupları en azami şekilde korunmuştur. 1 Kasım itibarıyla gelinen bu aşamada tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde bir düzenleme yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Konutlarda kullanılan doğal gaz tarifesinde kasım ayında bir değişiklik yapılmamıştır. Artan maliyetlerden dolayı büyük sanayi ve ticari kuruluşları abone grubuna ve elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gaz tarifesine fiyat artışı yapılmıştır.”

“Sanayici zorlanıyor”

Bloomberg HT yayınında doğalgaz zamları hakkında değerlendirmelerde bulunan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükcü, enerjide maliyetlerin sanayiciyi zorladığını söyledi.

2021 yılının başından itibaren sanayi abonelerine yönelik uygulanan doğalgaz zamlarının yüzde 147,5’u bulduğuna işaret eden Kütükcü, “1 Ocak’ta sanayi aboneleri için verilen bin metreküp doğalgazın fiyatı bin 414 lira iken, 1 Kasım itibariyle bu rakam 3 bin 500 lira oldu. Doğalgaz zammı aynı zamanda elektriğe de zam manasına geliyor. Doğalgazla elektrik üreten santrallerin maliyetleri arttığı zaman bu piyasa takas fiyatını da yukarı çekiyor. Bu da son kaynak tedarik tarifesiyle elektrik kullanan OSB’lerimizin ve serbest tüketicilerin maliyetlerini yukarı çekiyor. Enerji maliyetlerinin yükselmesi bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki sanayicilerin rekabet şansını zorluyor” dedi.

BOTAŞ Kasım ayı doğalgaz tarifesini açıkladı. Kasımda konut abonelerinin fiyatları değişmezken, sanayi abonelerine yüzde 48, elektrik üretim santrallerine yüzde 46 zam yapıldı.

