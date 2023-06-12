Sanayide üretim azaldı

Buna göre, nisan takvim etkisinden arındırıl­mış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kı­yasla yüzde 1,2 düştü.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ni­sanda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü en­deksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,3 gerilerken, imalat sanayi sektörü endeksi ise aynı kaldı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 9,7 düşüş oldu.