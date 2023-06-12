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Sanayide üretim azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Gündem 12.06.2023, 18:18
Buna göre, nisan takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,2 düştü.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, nisanda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,3 gerilerken, imalat sanayi sektörü endeksi ise aynı kaldı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 9,7 düşüş oldu.
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