Sanayide pandemiden sonra ilk daralma

Türkiye İstatistik Ku­rumu (TÜİK), Kasım 2022 dönemine ilişkin sa­nayi üretim endeksi so­nuçlarını açıkladı.

Buna göre, kasımda takvim etkisinden arın­dırılmış sanayi üretim endeksi, 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 1,3 düştü. Arındırılma-mış sanayi üretim en­deksinde de yıllık bazda yüzde 1,2 gerileme oldu.

Mevsim ve takvim et­kisinden arındırılmış sa­nayi üretimi kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 1,1 düşüş gösterdi.

Sanayi üretiminde geç­tiğimiz yılın temmuz ayından beri devam eden düşüş, kasım ayıyla birlikte yıllık bazda da­ralmaya geçti.

Sanayinin alt sektör­leri incelendiğinde, en­deksin, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 8,6, elektrik gaz, buhar ve iklimlen­dirme üretimi ve dağı­tımı sektöründe yüzde 7,9, imalat sanayi sektö­ründe ise yüzde 0,4 azal­dığı görüldü.