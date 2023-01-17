Sanayide pandemiden sonra ilk daralma
Sanayi üretim endeksi kasımda yıllık yüzde 1,3 düştü. Sanayi üretimi pandemi kapanmalarının ardından yıllık bazda ilk kez daraldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2022 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, kasımda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 1,3 düştü. Arındırılma-mış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 1,2 gerileme oldu.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 1,1 düşüş gösterdi.
Sanayi üretiminde geçtiğimiz yılın temmuz ayından beri devam eden düşüş, kasım ayıyla birlikte yıllık bazda daralmaya geçti.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, endeksin, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 8,6, elektrik gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 7,9, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 0,4 azaldığı görüldü.
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Aralık 2022
Aralık 2022