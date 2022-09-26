Sanayiciye GES kurulumunda kolaylık
Sanayici, elektrik tüke¬timi ihtiyacının tamamını karşılayabilecek şekilde OSB içinde veya dışında herhangi bölgede birden fazla üretim tesisi kurabile¬cek ve üretim ile tüketime ilişkin mahsuplaşma EPİAŞ tarafından yapılacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 11 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerle yapılaşmanın yoğun olduğu yerlerde ve Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) elektrik üretimi ve tüketiminin farklı dağıtım bölgesi sınırları içinde yer alması sağlandı.
Yapılan değişiklikler sonrasında, özellikle çatılarında lisanssız güneş enerjisi santrali bulunan OSB katılımcılarının, mevcut tesislerini OSB dışındaki kendilerine ait başka tesislerin elektrik tüketimiyle ilişkilendirmesi ve katılımcıların üretim tesisleriyle tüketimlerinin farklı görevli tedarik şirketi bölgelerinde kurulabilmesine imkan verilmesine yönelik ihtiyaçlar ortaya çıktı.
Kurul kararlarına göre, bir veya birden fazla tüketim tesisinin ihtiyacını karşılamak üzere farklı görevli tedarik şirketi sınırları içinde de bir veya birden fazla üretim tesisi kurulabilecek. OSB içinde bulunan bir üretim tesisi de OSB sınırları dışındaki bir tesisin tüketimiyle ilişkilendirilebilecek.
Üretim tesislerinin farklı görevli tedarik şirketlerinde yer almasına yönelik başvurular 1 Ocak 2023 itibarıyla başlayacak.