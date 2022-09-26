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Sanayiciye GES kurulumunda kolaylık

Sanayici, elektrik tüke¬timi ihtiyacının tamamını karşılayabilecek şekilde OSB içinde veya dışında herhangi bölgede birden fazla üretim tesisi kurabile¬cek ve üretim ile tüketime ilişkin mahsuplaşma EPİAŞ tarafından yapılacak.

Gündem 26.09.2022, 20:37
Sanayiciye GES kurulumunda kolaylık

Enerji Piyasası Düzenleme Ku­rumu (EPDK), 11 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yü­rürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetme­liği’nde yapılan değişikliklerle ya­pılaşmanın yoğun olduğu yerlerde ve Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) elektrik üretimi ve tüketimi­nin farklı dağıtım bölgesi sınırları içinde yer alması sağlandı.

Yapılan değişiklikler sonrasında, özellikle çatılarında lisanssız güneş enerjisi santrali bulunan OSB katı­lımcılarının, mevcut tesislerini OSB dışındaki kendilerine ait başka tesislerin elektrik tüketi­miyle ilişkilendirmesi ve katılımcı­ların üretim tesisleriyle tüketimlerinin farklı görevli teda­rik şirketi bölgelerinde kurulabil­mesine imkan verilmesine yönelik ihtiyaçlar ortaya çıktı.

Kurul kararlarına göre, bir veya birden fazla tüketim tesisinin ihti­yacını karşılamak üzere farklı gö­revli tedarik şirketi sınırları içinde de bir veya birden fazla üretim te­sisi kurulabilecek. OSB içinde bulu­nan bir üretim tesisi de OSB sınırları dışındaki bir tesisin tüketi­miyle ilişkilendirilebilecek.

Üretim tesislerinin farklı görevli tedarik şirketlerinde yer almasına yönelik başvurular 1 Ocak 2023 iti­barıyla başlayacak.

#GES
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