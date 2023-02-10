Sanayicilerin deprem bölgesine yardımları sürüyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, AFAD, Türk Kızılay, yerli-yabancı arama kurtarma ekipleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından belirlenen öncelikli malzemeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda deprem bölgesine ulaştırılıyor.

Sanayicilerin deprem bölgesine yönelik yardımları aralıksız sürerken, karavanlardan çok amaçlı konteynerlere, jeneratörlerden vinçlere kadar kritik öneme sahip birçok malzeme ve araç gereç, deprem bölgelerine 24 saat esasıyla sevk ediliyor.

Organize sanayi bölgeleri (OSB) yönetimlerinden gelen yardımlar, kriz masasında öncelik sırasına konularak vakit kaybetmeden deprem bölgesine gönderiliyor. Depremzedelerin en temel ihtiyacı olan barınma imkanını sağlamak amacıyla iki oda, mutfak ve tuvaletin bulunduğu ofis tipi konteynerler de afet bölgelerine kurulmaya başlandı.

Hem elektrik ihtiyacının karşılanması hem de arama kurtarma faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla bölgeye şimdiye kadar 5 bin jeneratörün sevkiyatı yapılırken depremzedelerin barınma ve diğer ihtiyaçları için karavana dönüştürülmüş tır ve konteynerler de bölgeye ulaştırıldı.