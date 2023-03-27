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Sanayici EYT kredilerinde hızlı tahsis bekliyor

EYT nedeniyle kıdem tazminatı yükü ile karşı karşıya kalan iş dünyası, KGF destekli kredilerin tahsislerinin bir an önce başlamasını istiyor.

Gündem 27.03.2023, 23:13
Sanayici EYT kredilerinde hızlı tahsis bekliyor

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli EYT kredi­lerinde yaşanan gecikmeden dolayı sanayi­cilerin kıdem tazminat yükü ile karşı karşıya kaldığını, kredi tahsislerinin bir an önce baş­laması gerektiğini söyledi.

“Emeklilikte yaşa takılanlar” (EYT) düzen­lemesinden yararlanmak isteyen çalışanla­rın Nisan ayı emekli maaşlarını almak için hızla emekli olmak istediklerini, çalışanlar­dan gelen yoğun talebin işletmeleri finansal zorluklarla karşı karşıya getirdiğini ifade eden Kütükcü, “EYT düzenlemesinden do­layı emeklilik hakkı kazanan çalışanlar, şu anda işletmelerimize yoğun olarak emeklilik talebi ile geliyorlar. Ancak burada KGF des­tekli finansman desteklerinin tahsis edil­meye başlanmaması işletmelerimizi tedirgin ediyor. Bu tedirginliği ortadan kal­dırmak için, kredi tahsisleri hızla yapılmaya başlanmalı” şeklinde konuştu.

#EYT #Kredi #Sanayici #KGF
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