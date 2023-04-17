Sanayi üretiminde sert düşüş yaşandı

Türkiye İstatistik Ku­rumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi üretim en­deksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, sanayi üre­tim endeksinin hesaplan­masında aylık sanayi üretim an­keti ve katma değer ver­gisi (KDV) beyannamelerinden elde edilen veriler kullanılıyor. Deprem felaketinden et­kilenen illerde mücbir sebep ilan edilmiş ve be­yannameler ertelenmiş, bu illerden derlenen an­ketlerden yüzde 67 ora­nında cevap alınabildi. Bu nedenle, şubat ayına ilişkin hesaplamalarda eksik gözlemler için e-fa­tura, e-arşiv fatura verileri gibi alternatif veri kay­nakları ve istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapıldı. Bu yön­temlerle tahmin edilen büyüklüğün toplam için­deki payı yüzde 1,94 ola­rak belirlendi.

Şubat ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üre­timi yıllık bazda yüzde 8,2 azalış gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendi­ğinde, şubatta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,2, imalat sanayi sektörü en­deksi yüzde 8,2 ve elek­trik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 geriledi.

Mevsim ve takvim etki­sinden arındırılmış sa­nayi üretimi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 6 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubatta madencilik ve taş ocakçı­lığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 11,2 ve imalat sanayi sek­törü endeksi yüzde 6,6 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.

Arındırılmamış sa­nayi üretim endeksi de şubatta yıllık bazda yüzde 8,23 azalış gösterdi.