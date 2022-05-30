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Saker’den Bursa için önemli çağrı
Geçmiş dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, yazarımız Erdem Saker, Bursa’da atıl durumda kalan alanların GES üretimiyle kente kazandırılması çağrısında bulundu.
Gündem 30.05.2022, 23:34
ABD, “kahverengi tarla” uygulamasıyla çeşitli nedenlerle kirlenmiş alanları yeniden kullanıma kazandırıyor. Geçmiş dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, yazarımız Erdem Saker, benzer bir uygulamanın Bursa’da da Demirtaş Vahşi Depolama Alanı ve Hamitler Katı Atık Depolama Alanı gibi alanlarda da hayata geçirilmesi önerisini gündeme getirdi.
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