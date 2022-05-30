Saker’den Bursa için önemli çağrı

ABD, “kahverengi tarla” uygulamasıyla çeşitli nedenlerle kirlenmiş alanları yeniden kullanıma kazandırı­yor. Geçmiş dönem Bursa Büyükşehir Belediye Baş­kanı, yazarımız Erdem Saker, benzer bir uygulamanın Bursa’da da Demirtaş Vahşi Depolama Alanı ve Ha­mitler Katı Atık Depolama Alanı gibi alanlarda da hayata geçirilmesi önerisini gündeme getirdi.