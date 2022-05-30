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Saker’den Bursa için önemli çağrı

Geçmiş dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, yazarımız Erdem Saker, Bursa’da atıl durumda kalan alanların GES üretimiyle kente kazandırılması çağrısında bulundu.

Gündem 30.05.2022, 23:34
Saker’den Bursa için önemli çağrı

ABD, “kahverengi tarla” uygulamasıyla çeşitli nedenlerle kirlenmiş alanları yeniden kullanıma kazandırı­yor. Geçmiş dönem Bursa Büyükşehir Belediye Baş­kanı, yazarımız Erdem Saker, benzer bir uygulamanın Bursa’da da Demirtaş Vahşi Depolama Alanı ve Ha­mitler Katı Atık Depolama Alanı gibi alanlarda da hayata geçirilmesi önerisini gündeme getirdi.

#erdem saker #GES
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