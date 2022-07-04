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Şahinler’den Güney Kore’ye ihracat

Makine sektöründe Bursa’nın köklü firmalarından Şahinler Metal Makina, önemli bir ihracat başarısına imza attı. Güney Kore’ye 22 adet silindir makinesi ihraç eden firma, makine sektöründe bugüne kadar Güney Kore’ye yapılan en büyük ihracatlardan birini gerçekleştirdi.

Gündem 04.07.2022, 22:39
Şahinler’den Güney Kore’ye ihracat

Makine sektöründe 70 yılı aşkın deneyimiyle ülke ve Bursa ekonomisine katkı sağlayan Şahinler Metal Makina, ihracatta sağladığı ba­şarıyla adından söz ettirmeyi sürdürü­yor. Bugüne kadar 85 ülkeye ürünlerini ihraç eden firma, son ola­rak Güney Kore’ye gerçekleştirdiği sa­tışla bu alanda sektöründe önemli bir başarıya imza attı. Güney Kore’ye 22 adet CNC’li silindir makineleri ihraç eden Şahinler Metal Makina’nın, 8 TIR’lık ihracatı, Türk makine sektörü­nün bugüne kadar bu ülkeye gerçek­leştirdiği en büyük ihracatlar arasında yer aldı. Şahinler Metal Makina’nın Genel Müdürü Ferhan Şahin, firma olarak imza attıkları ihracat başarısın­dan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Firma olarak 70 yıldır Türkiye ve Bursa makine sektörüne katma değer sağladıklarını ifade eden Şahin, aynı özveriyle çalışmalarına devam ede­ceklerini söyledi.

#Güney Kore #Şahinler Metal Makina #İhracat
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