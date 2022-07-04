Şahinler’den Güney Kore’ye ihracat
Makine sektöründe Bursa’nın köklü firmalarından Şahinler Metal Makina, önemli bir ihracat başarısına imza attı. Güney Kore’ye 22 adet silindir makinesi ihraç eden firma, makine sektöründe bugüne kadar Güney Kore’ye yapılan en büyük ihracatlardan birini gerçekleştirdi.
Makine sektöründe 70 yılı aşkın deneyimiyle ülke ve Bursa ekonomisine katkı sağlayan Şahinler Metal Makina, ihracatta sağladığı başarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Bugüne kadar 85 ülkeye ürünlerini ihraç eden firma, son olarak Güney Kore’ye gerçekleştirdiği satışla bu alanda sektöründe önemli bir başarıya imza attı. Güney Kore’ye 22 adet CNC’li silindir makineleri ihraç eden Şahinler Metal Makina’nın, 8 TIR’lık ihracatı, Türk makine sektörünün bugüne kadar bu ülkeye gerçekleştirdiği en büyük ihracatlar arasında yer aldı. Şahinler Metal Makina’nın Genel Müdürü Ferhan Şahin, firma olarak imza attıkları ihracat başarısından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Firma olarak 70 yıldır Türkiye ve Bursa makine sektörüne katma değer sağladıklarını ifade eden Şahin, aynı özveriyle çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.