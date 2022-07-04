Şahinler’den Güney Kore’ye ihracat

Makine sektöründe 70 yılı aşkın deneyimiyle ülke ve Bursa ekonomisine katkı sağlayan Şahinler Metal Makina, ihracatta sağladığı ba­şarıyla adından söz ettirmeyi sürdürü­yor. Bugüne kadar 85 ülkeye ürünlerini ihraç eden firma, son ola­rak Güney Kore’ye gerçekleştirdiği sa­tışla bu alanda sektöründe önemli bir başarıya imza attı. Güney Kore’ye 22 adet CNC’li silindir makineleri ihraç eden Şahinler Metal Makina’nın, 8 TIR’lık ihracatı, Türk makine sektörü­nün bugüne kadar bu ülkeye gerçek­leştirdiği en büyük ihracatlar arasında yer aldı. Şahinler Metal Makina’nın Genel Müdürü Ferhan Şahin, firma olarak imza attıkları ihracat başarısın­dan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Firma olarak 70 yıldır Türkiye ve Bursa makine sektörüne katma değer sağladıklarını ifade eden Şahin, aynı özveriyle çalışmalarına devam ede­ceklerini söyledi.