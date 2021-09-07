Sağlıklı yaşam ve güvenli üretim için OSB’lerden aşı çağrısı

Koronavirüs pandemisine karşı ilk günden itibaren maske, mesafe ve temizlik hatırlatmalarının yanı sıra, kurallara riayet edilmesi konusunda yapılan uyarılar devam ederken, yetkililer sık sık aşı çağrısı yapıyorlar.

Bu kapsamda, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından başlatılan aşı çağrısına Bursa’daki organize sanayi bölgeleri de katıldı.

Nilüfer OSB Başkanı Erol Gülmez ile Nilüfer OSB Müteşebbis Heyeti ve NİLSİAD Başkanı Yalçın Aras’ın yanı sıra Uludağ OSB Başkanı Yunus Aydın yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla aşı çağrısını sık sık gündemde tutuyorlar.

"Sağlıklı Yaşam ve Güvenli Üretim İçin Aşı Olalım" sloganıyla kampanya başlatan OSB’ler yöneticiler, “Hasta sayısının yeniden yükselişini endişeyle takip ediyoruz. Hayatın yeniden durmaması için, sağlığınız ve sağlığımız için herkesi aşı olmaya davet ediyoruz” dediler.

