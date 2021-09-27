Referans Yapı’dan aynı anda 5 ayrı proje

CÜNEYT ALKIŞ

Bursa inşaat sektörünün deneyimli isimlerinden Murat Demir, 2000 yılında kurduğu Referans Yapı ile Bursa’nın dört bir yanına nitelikli projeler kazandırdı. İş hayatının yanı sıra siyaset ve sivil toplum kuruluşlarında da etkin bir isim olan Demir, sektör için sıkıntılı geçen bir süreçte 5 ayrı projeyi aynı anda hayata geçirerek önemli bir sorumluluk alıyor.

İnşaatçı bir aileden gelen Murat Demir, “İyi daire her zaman sattırır. Müteahhit nitelikli bir daire inşa ettiği takdirde, Bursa’nın neresinde olursa olsun satış sorunu yaşanmaz” dedi.

Kayapa, Balkan ve 23 Nisan’a 5 proje

Referans Yapı’nın aynı anda yürüttüğü 5 ayrı proje ile ilgili bilgi veren Referans Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir, “Bir tanesi Çamlıca’da, Çamlıca Evleri isimli bir proje. Yakında teslim edeceğimiz bu proje, 186 m2 net, 370 m2 dublekslerden oluşuyor. Butik bir proje, 16 daire var. Tek blok 4 kat 4 daire şeklinde. Daha çok kişiye özel bir proje gibi düşünebiliriz. Diğer projelerimiz Bursa’nın gelişmekte olan bölgelerinden Kayapa ve Balkan Mahallesi’nde. Buralara, biraz da bölgenin durumunu tartmak için küçük projelerle giriş yaptık.

Kayapa’da, Kayapa Koru isimli 36 dairelik proje, Balkan Mahallesi’nde de Balkan Park isimli 30 dairelik bir projemiz devam etmekte. İnşaatlar şu an yüzde 40 seviyelerinde. Bu 3 projenin dışında şu an 23 Nisan Mahallesi’nde yer alan 2 projenin de hafriyatını yapıyoruz. Referans Elit isimli projemiz 72 daire ve tamamı 4+1’lerden oluşurken, son projemiz olan Referans Green de tamamı 3+1’lerden oluşan 48 dairelik bir proje” diye konuştu.

Kendi arsalarını tercih ediyor

Daire tipi olarak genelde 3+1, 4+1 ve 5+1’leri tercih ettiğini ifade eden Demir, Yıldırım’dan Mudanya’ya, Nilüfer’den Osmangazi’ye kadar her yerde proje ürettiğini, bu projeleri de daha çok kendi arsaları üzerine yapmayı tercih ettiğini belirtiyor. Sektörde bir takım sıkıntılar olduğunu ifade eden Demir, “Bu sıkıntıları 2 bölüme ayırmak lazım. Birincisi üretim açısından yaşadığımız sıkıntılar, ikincisi de üretimde kullandığımız ürünlerin tedariki ve maliyeti açısından yaşadığımız sıkıntılar. Son 7-8 ay içerisinde özellikle emtia fiyatlarının dünya genelinde yükselişi inşaat sektörünü sıkıntıya uğrattı. Ana mamullerimizden demire döviz bazında gelen zamlar maliyetleri çok yukarı çıkardı. Bunun da bir çıkışı olduğu gibi inişi de olacağını ve bir skalada duracağını düşünüyoruz. Ancak tabi bu durum da maliyetlerimize yansıyor ve istemesek de fiyatlarımızı zaman zaman güncellemek zorunda kalabiliyoruz. Çünkü müteahhit ayakta durabilmek için bunu yapmak zorunda” şeklinde konuştu. Sürekli dillendirilen kentsel dönüşüm konusunda da fikirlerini söyleyen Demir, “Bursa’da kentsel dönüşümün hızlanması ve nihayete ermesinin yolu daire sahiplerinin anlayışının değişmesinden geçiyor. Bu sorun aşıldığı ve insanlar biraz fedakarlıkta bulunduğu zaman Bursa’da kentsel dönüşüm yapılacak çok alan var. Bunun için de hiçbir resmi engel yok” dedi.

