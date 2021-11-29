PTT’nin tercihi Pilotcar

Odak noktası müşterilerine kaliteli hizmet vermek olan PTT AŞ, posta ve kargo dağıtımında Bursa’da Pilotcar’ın ürettiği elektrikli araçları tercih etti. PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, daha önce İstanbul Adalar’da kullanılmaya başlanan araçların Ankara’da da hizmete sunulduğunu bildirdi.

Gülten, lojistik sektöründe araç teknolojisine ayak uydurmak amacıyla çalıştıklarını vurgulayarak, elektrikli araçlarını ülke geneline yaygınlaştırmak istediklerini dile getirdi.

Çevreci ve düşük maliyetli

Ankara’da hizmet vermeye başlayan 5 elektrikli dağıtım aracıyla hava ve gürültü kirliliğinin azaltılmasına da katkı sağlandığına dikkati çeken Gülten, şöyle konuştu:

“Enerji maliyeti açısından 7 kat daha fazla avantaj sağlayan, yüzde 100 elektrikli ve sıfır karbon salınımlı araçlarla verilen hizmetimizi tüm Türkiye’ye yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Yüzde 100 elektrikli motoru ve sıfır karbon salınımıyla hizmet veren, maksimum menzili 220 kilometre olan elektrikli dağıtım araçlarımız, düşük şarj maliyetiyle de dikkati çekiyor.” Pilotcar’ın ürettiği elektrikli dağıtım araçlarını Türkiye geneline yaygınlaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Gülten, 2030 yılını kadar araç filolarının yüzde 40’ının elektrikli olmasını planladıklarını kaydetti.

