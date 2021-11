Otomotivin geleceğini  şekillendirecek projeler

Proje sahiplerine ödülleri, Messe Frankfurt İstanbul ve Hannover Fairs Turkey iş birliğiyle ve OİB desteğiyle 18-21 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Automechanika İstanbul Plus Fuarı’nda takdim edildi. Proje sahiplerine ödülleri, OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, Messe Frankfurt İstanbul Show Direktörü Can Berki ve Automechanika İstanbul Fuar Direktörü Alemdar Sönmez tarafından verildi. Buna göre yarışmanın birincisi Can Acar, ikincisi Ahmet Seçer ve üçüncüsü Bekir Bostancı, Automechanika partnerliğinde Almanya’da gerçekleştirilecek olan Automechanika Frankfurt 2022 fuarına katılım imkânı yakaladı. Yine ilk üçe giren projelerin sahipleri ile yarışmada dördüncü olan Emre Demir ve beşinci olan Serdar Sultanoğlu da TÜYAP’ta süren Automechanika İstanbul Plus Fuarı’nda E-Mobility-Start-up bölümüne katılarak markalarını ve projelerini tanıtma fırsatı elde etti.