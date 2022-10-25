Otomotive Bursa imzası

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye’de ocak-eylül döneminde traktör dahil 996 bin 926 adet araç banttan indirildi.

OYAK Renault, TOFAŞ ve Karsan’a ev sahipliği yapan Bursa, bu dönemde Türkiye’nin araç üretiminin yüzde 33,87’sini gerçekleştirdi.

Günde 1250’den fazla aracın banttan indirildiği Bursa’da, en fazla üretim Renault tarafından yapıldı. Firma, yılın 9 ayında 150 bin 707 araç üretti. TOFAŞ ise 96 bin 885 otomobil, 89 bin 628 kamyonetle toplam 186 bin 513 aracı banttan indirdi.

Ticari alanda üretim yapan Karsan da 523 araç üretti.

Toplam ihracatın yüzde 27’si Bursa’dan

Türkiye genelinde 9 ayda üretilen 996 bin 926 aracın yüzde 70,3’üne karşılık gelen 701 bin 297’si yurt dışına gönderilerek ülkeye döviz girdisi sağlandı.

Ocak-eylül döneminde Bursa’dan 189 bin 634 adet araç ihraç edilirken, kentin Türkiye’nin toplam araç dış satımındaki payı yüzde 27,04 olarak kayıtlara geçti.