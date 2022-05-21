Osmangazi’de “Gençlik” coşkusu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’dan başlattığı bağımsızlık mücadelesinin 103’üncü yıl dönümü, Osmangazi’de büyük bir coşkuyla kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda sahneye çıkan ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, sevilen şarkılarını gençler için seslendirdi. Ceceli’nin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden binlerce genç, 19 Mayıs akşamında doyasıya eğlendi.

Sahneye çıkarak gençlerin bayramını kutlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ünlü sanatçı Mustafa Ceceli’ye de Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin biblosu ile çiçek hediye etti.

Gençlere 19 Mayıs’ın önemiyle ilgili bilgi verip tavsiyelerde bulunan Başkan Dündar, “19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal’in Bandırma gemisiyle yeni bir yolculuğa çıktığı, yeni bir kuruluşun ilk adımlarının atıldığı tarihtir. Milli ruh bu tarihte Samsun’da yeniden şekillenmiştir. Sonrasında ise, Çanakkale Savaşları’nda 7 düvel bu milleti tarih sahnesinden silmek için birleşti. Ama bu millet orada bir oldu, iri oldu, diri oldu. Haçlı zihniyetini denizin serin sularına gömdü. 103 sene önce başlayan bu yolculuğu ve önümüzdeki yıl Cumhuriyetin 100. yılını kutlayacağımız bu yıllarda Türkiye olarak dimdik ayaktayız. Uyumuyoruz, uyumayacağız. O zihniyet uyumuyor çünkü. İşte 15 Temmuz, o zihniyetin bir tezahürüdür. Bu zihniyetle mücadele edecek olan Türk gençliğidir. Bu akşam eğleniyorsak, kutlama yapabiliyorsak, bu düşünceleri aklımızdan çıkarmamalıyız. 100 yıl önce kurulan Türkiye Cumhuriyeti, artık çok farklı noktada. Dünyanın sayılı güçleri arasındayız. Dünyada zulüm gören yerlere huzuru ve güveni götüreceğiz. Yaşadığımız topraklarda kurulan Osmanlı’nın temelinde barış, huzur ve güven vardır. Gittiğimiz yerde kan ve gözyaşı olmaz. İşte biz, bu anlayışın temsilcileriyiz” dedi. Başkan Dündar’ın coşkulu konuşmasına, meydanı dolduran binlerce genç aynı şekilde karşılık verdi.

Başkan Dündar’a bu güzel program için teşekkür eden Mustafa Ceceli, sahnedeki performansıyla gençleri bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Sahne önündeki engelli hayranlarının yanına giderek selfie çeken şarkıcıya, hayranları sevgi gösterisinde bulundu.