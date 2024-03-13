Örnek dönüşüm dev millet bahçesiyle taçlandı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliği ile kazandırılan Soğanlı Millet Bahçesi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla hizmete açıldı. Soğanlı Mahallesi’nde 100 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen Soğanlı Millet Bahçesi’nde çok amaçlı etkinlik alanları, gezinti, yürüyüş ve koşu yolları, bisiklet yolları, meyve bahçeleri, ses ve koku bahçeleri, tematik bahçeler, piknik alanları, performans alanları, açık hava sergi alanları, koruluk ve çim alanlar, çocuk oyun alanı, oturma ve dinlenme alanları, açık otopark alanları ve spor sahaları ile millet kıraathanesi yer alıyor. Dev millet bahçesi, yeşiliyle ve sosyal donatıları ile Bursa için cazibe merkezi olacak.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Soğanlı Millet Bahçesi’nin açılışına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Bursa Milletvekilleri Muhammed Müfit Aydın, Osman Mesten, Mustafa Yavuz, Emel Gözükara Durmaz, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, hem kente vizyon katacak hem de yoğun kentleşmenin arasında vatandaşlara nefes aldıracak Soğanlı Millet Bahçesi’ni Bursalıların hizmetine sunmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

“73 BİN 750 DEPREME DAYANIKLI KONUTUN İNŞA EDİLMESİNİ SAĞLADIK”

Konuşmasına deprem kuşağı üzerinde yer alan bir ülkede ve şehirde yaşadığımıza vurgu yaparak başlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Geçtiğimiz yıl 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler ile karşı karşıya kaldık. Deprem sabahı ekiplerimiz yola çıkarak, depremzede vatandaşlarımızın yardımına koştu. 440 arkadaşımız, arama kurtarma, enkaz kaldırma, aşevi kurulması, ilaçlama ve temizlik çalışmalarında görev yaptı. İslahiye’de 100 hanelik bir prefabrik kent inşa ettik. Depremlerin ardından herkes belediyelerin deprem konusunda ne gibi çalışmalar yaptığını sormaya başladı. Bizler 2009 yılında göreve geldiğimizde şehircilik akademisi adı altında kentsel dönüşüm master planı oluşturduk. Bu master plan çerçevesinde Osmangazi’nin farklı noktalarında kentsel dönüşüm çalışmaları başlattık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yapılaşmada ideal olarak tanımladığı zemin+5 katlı yapılaşmayı Türkiye’deki metropol kentler arasında uygulayan tek belediyeyiz. 2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte başlattığımız Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi, Türkiye’ye örnek oldu. Osmangazi’deki Demirtaş, Hamitler, Güneştepe, Soğanlı ve Panayır bölgelerimizde 73 bin 750 adet depreme dayanıklı, güvenli konut inşa ettik. Bu da yaklaşık 300 bin kişinin depreme dayanıklı konutlarda oturduğunun göstergesidir. Bu çalışmalarımız ile şehrin kendini yenilediğini görüyoruz. Bugün de Soğanlı Mahallemizde yaptığımız kentsel dönüşümü taçlandıracak olan Soğanlı Millet Bahçesi’nin açılışını gerçekleştiriyoruz” dedi.

“1 MİLYON 700 BİN METREKARE YEŞİL ALAN OLUŞTURDUK”

Göreve geldikleri 2009 yılından günden bugüne 452 parkı Osmangazi’ye kazandırdıklarının altını çizen Başkan Dündar, “Geçmiş dönemlerdeki mevcut parklar ile birlikte toplam 836 tane parkımız var. Bunların bir kısmı planlar doğrultusunda bir kısmını da kamulaştırmalar sonucu elde ettiğimiz alanlarda inşa ettik. 1 milyon 700 bin metrekare yeni yeşil alan oluşturduk. Bundan sonraki süreçte de bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugün açılışını yaptığımız Soğanlı Millet Bahçesi’nin alanını 2013 yılında başlattığımız kamulaştırma çalışmaları sonucunda elde ettik. Belediyemiz ve TOKİ işbirliğinde 100 dönümlük bu araziyi millet bahçesine dönüştürdük. Burası Bursa’ya nefes aldıran bir mekan olacak” diye konuştu.

ÖZHASEKİ: “ŞEHİRLER CANLI ORGANİZMALARDIR”

Bursa’da güzel bir açılışı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği 500 adet millet bahçesi hedefine adım adım yaklaştıklarını söyledi. Bakan Özhaseki, “Elbette bir şehri ihya etmek, imar etmek hünerdir. Ama asıl olan, vatandaşın gönlünü kazanmaktır. Bunun en güzel örneklerinden birini bugün Bursa’da görüyoruz. Büyükşehirde, ilçelerde kentsel dönüşüm çalışmaları, yeşil alanlar, yaşayan insanların mutluluğu ve refahı için çalışmalar yapılıyor. Şehirler canlı organizmalardır. Şehirler, yaşıyor. Onları taş ve topraktan ibaret yapılar olarak görürsek, hayatta yapacağımız en büyük hata bu olur. Şehirler üzerine bakım lazım, ihtimam lazım, gayret lazım.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 500 adet millet bahçesi hedefi gösterdiğini hatırlatan Özhaseki, “500’den fazla millet bahçesi projemiz var. Bunlardan 234 tanesini bitirdik. Hedefimiz 100 milyon metrekare yeşil alan oluşturmak. Bu hedefi Sayın Cumhurbaşkanımız koydu. Şu anda 78-80 milyon metrekare alana yaklaştık. 250 tanesinden fazlasının inşaatı da devam ediyor. Bursa’mızda da 3 milyon metrekareden fazla yeşil alan var. Bizim de bakanlık olarak desteklediğimiz yeşil alan da 2 buçuk milyon metrekare civarında. 5 tanesini açtık, 2 tanesi bitti ve açılmayı bekliyor. 3 tanesinin de inşaatları devam ediyor. Bu parkın yapımında emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza TOKİ’ye, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ve Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a çok teşekkür ediyorum. Bu parkı artık vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Güle güle kullanın.” ifadelerini kullandı.

VARANK: “YEŞİL, BURSA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Yeşilin Bursa için çok önemli olduğuna vurgu yapan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da konuşmasında, “Mustafa Dündar ve Alinur Aktaş başkanlarımız konuşmalarında bizim şehirlerimize yaptığımız ve yapacağımız çalışmalardan bahsettiler. İki değerli belediye başkanımızın katkılarıyla ve onlara öncülük eden siz değerli bakanımızın destekleriyle böyle güzel bir esere kavuştuk. Yeşil, Bursa için çok önemli. Yeşil ile yatıp, yeşil ile kalkıyoruz. Bu şehre sağladığımız her bir yeşil alan bizler ve değerli hemşehrilerimiz için önem taşıyor. Bugün açılışını yaptığımız Soğanlı Millet Bahçesi gibi nice yeşil alanları ve parkları kentimize kazandırdık. Bizim bildiğimiz en önemli şey çalışmak. Taş üstüne taş nasıl koyabiliriz biz bunun derdindeyiz. Bizim için en büyük rütbe vatandaşlarımızın söyleyeceği ‘Allah razı olsun’ cümlesidir” dedi.

“3 MİLYON 200 BİN METREKARE YEŞİL ALANA ULAŞTIK”

‘Yeşil her şehre yakışır ancak Bursa yeşil ile özdeşleşmiş bir şehirdir’ diyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, konuşmasına şu sözler ile devam etti: “Bizler kentimizin adını söylerken ‘Yeşil’ Bursa deriz. Futbol takımımızın forma renkleri yeşil beyazdır. Yeşil, Bursa için çok kıymetlidir. Son 50 yılda yaşanan hızlı sanayileşme, kentleşme ve gelişme ile ekonomik anlamda güzellikler ortaya çıkardı. Ancak bu gelişmeler maalesef ki bir miktar yeşil alanın da kaybolmasına neden oldu. Bunu tersine çevirmek adına küçük parklardan ziyade büyük alanlardan oluşan parkları kentimize kazandırmak adına çok ciddi bir irade ortaya koyduk. 1 buçuk milyon metrekare yeşil alan hedeflemiştik, 3 milyon 200 bin metrekare yeşil alana ulaştık. Bunda Osmangazi ve Yıldırım Belediye Başkanlarımız ile ekiplerinin de özel gayretleri var. Karıncalar gibi çalışarak çok güzel eserler ürettik.”

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde Soğanlı Millet Bahçesi’nin açılış kurdelası kesildi.