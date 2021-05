Nefes Kredisi iş dünyasını sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs nedeniyle zor durumda kalan esnafa 4 milyar 622 milyon liralık hibe verileceğini ve işletmeler için Nefes Kredisi uygulamasını başlatacaklarını açıklaması, Bursa iş dünyası tarafından memnuniyetle karşılandı.

İbrahim BURKAY

BTSO YK Başkanı

Hibe ve nefes kredisi, darboğazdaki işletmelerimize umut aşıladı. Salgın nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan firmalarımıza sunulacak yeni desteklerle işletmelerimizi hızla ayağa kaldırmalıyız. Bu nedenle yeni desteklere ihtiyacımız var. Böylesine zor bir süreçte hibe ve nefes kredisi gibi dinamiklerin harekete geçirilmesi KOBİ’lerimiz için büyük önem arz ediyor. Salgın tedbirleri kapsamında kapanan ve kısıtlı çalışan işletmelerimizin kira ödemeleri konusunda mücbir sebep külfetini taraflar arasına eşit şekilde bölen; kiralayan, kiracı ve devletin aynı oranda pay alacağı bir sistemin tüm taraflar açısından en makul çözüm yöntemi olacağına inanıyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız yasa taslağı önerisinin gündeme alınmasını bekliyoruz. Bu kapsamda talebimiz vergi ve prim borçlarının silinmesidir. Diğer taraftan bankalar ile esnaf kefalet kooperatifleri kredilerinin yeniden yapılandırılması firmalarımıza rahat nefes aldıracaktır.

Özer MATLI

BTB YK Başkanı

Zorlu salgın sürecinde yoğun girişimlerimiz sonucu, üyelerimizin ilettiği talepler arasında bulunan KOBİ ve girişimcilerimize destek için hibe ve Nefes Kredisi adımlarının atılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan ve Ticaret Bakanımız Mehmet Muş ile TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Nilüfer ÇEVİKEL

TÜGİAD Genel Başkanı

Hükümetimizin iş dünyamıza yönelik Nefes Kredisi ile 1 milyon 384 bin işletmeye 4 milyar 622 milyon lira hibe adımı, kısıtlamaların olumsuz yansımalarını bir nebze olsun azaltacaktır. İş dünyası olarak kısıtlama kararları alınırken, iş dünyamızın kaygıları ve beklentilerinin dikkate alınmasını talep ediyoruz.

Ömer YILDIZ

BEKSİAD Başkanı

Pandeminin ilk çıkışııyla birlikte birkaç sektörle alakalı olmak üzere destek önerisi beklentimizi ilan etmiştik. Bunlardan bir tanesi de esnafa faizsiz kredi verilmesi ve bunun odalar üzerinden onların imkanlarıyla sağlanmasıydı. Biz nefes kredisine elbette sıcak bakarız. Ama bize göre olması gereken faizsiz bir destek imkanı sağlanmasıdır. Finansman ihtiyacı sektörlere göre değişen bir durum ama, pandemi döneminde yoğun iş gücü sağlayan sektörlerden birisi olmamız itibariyle, ki bizde işgücü kaybı olmadı, istihdamın korunması ve yeni istihdamların teşvik edilmesi yönünde destekler sağlanmalı. Bu işverene kolaylık, primlerde azaltma şeklinde olabilir.

Osman AYBİL

İMOS Başkanı

Pandeminin başından bu yana devletimiz pek çok destek mekanizmasını hayata geçirdi. Bizler de dernek olarak sektörümüzün beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda görüşlerimizi bildirdik. Nefes kredisi sanayicimiz için elbette önemli bir imkan ancak, faiz yükü olmayan destekler sanayicimizin bu ortamda daha faydasına olacaktır. Mobilya sektörü olarak emek yoğun bir sektörüz ve pandemi dönemini çoğu sektöre göre pozitif yönde büyüme ile sürdürüyoruz. Bu dönemde SGK prim destekleri ve faizsiz finansman destekleri gibi destekler sanayicimizin elini güçlendirecektir.

Murat KAYA

GESİAD Başkanı

Açıklanan destekler elbette kıymetli ve memnun ediyor ama yeterli olduğu düşüncesinde değiliz. Her şeyden önce vergi ve sigorta yapılandırmaları hizmet sektörü ve esnaf kesimini yanı sıra tüm iş alemine en azından işler yeniden açılana kadar uygulanması gerekiyor. Bunun haricinde bankaların şu anki faiz oranlarıyla verdiği kredilere kimse yanaşamıyor. Buna bir çeki düzen verilerek düşük faiz oranlı finansmana ulaşılmasının sağlanması gerekiyor. Ayrıca her zaman dile getirdiğimiz sicil affı meselesi var. Önceden esnaf kesimi ve hizmet sektörü diyorduk, şimdi turizmciler de sesini yükseltmeye başladı. Sicil affının bir an önce bankaların uygulayacağı şekilde hayata geçirilmesi en önemli konulardan bir tanesi.

Gürsel DURMUŞ

ARSİYAD Başkanı

Hibe destekleri işyeri sahiplerinin kayıplarını bir derece de olsa karşılayacağı için önemli olmakla birlikte, takdir edilmelidir ki yeterli değildir. Nefes kredisi faydalıdır ama yine de zamanı geldiğinde geri ödemek gerekiyor. Bunlarla birlikte örneğin vergi yönüyle bazı istisnalar, hatta vergi almama gibi bazı kolaylıklar sağlanabilir. Vergi veya SGK prim borçlarının yeniden yapılandırmaları ise faizsiz olarak ödenecek şekilde uygulanmalı. Çünkü borçları birikiyor, maliyetleri yükseliyor ama kazanç olmadığı için yapılandırılan borcun geri ödemesinde de sıkıntı çekebiliyor. Burada can alıcı nokta, ister hibe desteği isterse vergisel kolaylıklar olsun destekler sektörel bazda uygulanmalıdır.

Turgay GÜLER

BTSO Hizmet Ticaret

Konseyi Başkanı

Yeme – içme sektörü bu süreçte en fazla zarara uğrayan kesim oldu. Gerek Odamız, gerekse de çatı kuruluşumuz TOBB, sektörümüz adına her türlü girişimde bulundular. Bu sayede birçok destek paketi hayata geçirildi. Ancak bugüne kadar açıklanan destekler, pandeminin işletmelerimiz üzerinde oluşturduğu olumsuzlukları karşılamaktan uzak kaldı.