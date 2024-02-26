Necati Şahin’den sanayi için kritik deprem uyarısı

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa eski Başkanı ve Yüksek İnşaat Mühendisi Necati Şahin, olası depremde özellikle Marmara Bölgesi’ndeki sanayi kuruluşlarının da etkileneceğini belirterek, önemli uyarılarda bulundu.

Şahin, Ekohaber’e yaptığı değerlendirmede, “Ülkeye düzensiz dağılan sanayinin yüzde 60’ı Marmara Bölgesi’nde bulunur. Marmara Bölgesinde İstanbul dışında İzmit, Bursa, Sakarya ve Tekirdağ’da sanayi yapıları yoğunluklu olarak bulunmaktadır” dedi. Şahin, şu noktalara dikkat çekti:

“Marmara Bölgesinde 75’i işletme aşamasında olmak üzere toplam 98 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunmaktadır. Buralarda 33 bin 724 fabrika üretim yapmakta ve 938 bin 633 kişiye de istihdam sağlamaktadır. Marmara Bölgesindeki Organize Sanayi Bölgelerimiz, Türkiye’deki tüm OSB’lerimizin toplam üretiminin yüzde 33’ünü gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla Marmara Bölgesi’nde konutlarımızın sağlamlığını konuşup, buralarda planlamalar yaparken, bu planların içinde OSB’lerimizi ve diğer sanayi alanlarını da dahil etmek zorundayız. Bundan sonraki planlamalarda bölgedeki mevcut yatırımlarımızı daha güvenli hale getirmeye, yeni yapılacak yatırımları daha sağlam inşa etmeye ve bölgenin sanayi yükünü hafifletmeye yönelik stratejilerimiz olması gerekmektedir.

Daha özel tedbirler alınmalı

Marmara’daki yeni hedef; bölgeyi orta-yüksek ve yüksek teknoloji üreten yeni bir sanayi alt yapısına kavuşturmak olmalıdır. Ülkemizin selameti ve ekonomik güvenliğimiz için, bölgede yaşanan sıkışmayı, planlı bir şekilde mutlaka daha güvenli yeni akslara kaydırmak zorundayız. Bu yeni sanayi akslarının yatırım alanlarını, demiryolu ve diğer ulaşım imkanlarını, bu bölgelerdeki OSB’lerin eğitim altyapılarını, insan kaynağı ihtiyacını, sosyal yaşam alanlarını ve diğer tüm yatırım imkanlarını topyekün içine alan bir makro plana ihtiyacımız vardır. Genelde prefabrik olarak inşa edilen bu sanayii yapılarına, deprem yatay yüklerine karşı, çelik yapılara göre daha özel tedbirlerin alınması gerekmektedir.

1999 öncesi yapıları elden geçirelim

1999 Marmara Depreminde özellikle Adapazarı ve Kocaeli’nde sanayi yapılarımız büyük hasar gördüler. Bölgemizde 1998 deprem yönetmeliğinden önce yapılmış endüstri yapılarımızın mutlaka envanter çalışmaları yapılıp, güçlendirme veya yıkılıp yeniden yapılması büyük önem arz etmektedir. Marmara Bölgesinde birinci deprem bölgesindeki sanayi yapılarının altında çalışan 1 milyona yakın çalışanımızı ve milyarlarca dolarlık üretim varlıklarımızı kaybetme riski ile karşı karşıya olduğumuzu söylersek, asla kehanette bulunmuş olmayız.”