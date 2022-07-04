Modanın başkentine Bursa damgası
Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Texworld Evolution Paris Fuarı 4 Temmuz’da kapılarını açtı. Tekstilde trendleri belirleyen fuara Bursa’dan 26 firma katıldı.
Messe Frankfurt tarafından düzenlenen Texworld Evolution Paris Fuarı’nda yılın ikinci buluşması 4 – 6 Temmuz tarihlerinde Paris – Le Bourget Sergi Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.
Türkiye, Çin, Güney Kore, Hindistan ve Bangladeş gibi tekstil sektörüne yön veren yaklaşık 20 ülkeden 400’den fazla katılımcının stant açtığı fuar, sektörde yeni trendlere yön verecek.
Tekstil, moda, kumaş, ev tekstili ve deri sektörlerindeki katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getirecek fuar, katılımcılara yeni iş ortakları ve tedarikçilerle bağlantı kurma, en yeni trendleri keşfetme konusunda fırsatlar sunacak. Tekstil sektörünün 3 gün boyunca kalbinin atacağı Texworld Evolution Paris Fuarı’na Türkiye’den de 89 firmanın yanı sıra İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) katıldı. Türk tekstil sektörünün önde gelen şehirlerinden Bursa’dan da fuara katılan 26 firma, dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel alıcılara en yeni koleksiyonlarını ve ürünlerini sergileme fırsatı yakaladı.
Texworld Evolution Paris’e Katılan Bursa Firmaları
Sıra Firma Adı
1 Acar Tekstil
2 Akdem Tekstil
3 Arasan Tekstil
4 Arsor Tekstil
5 Bünyem Tekstil
6 DH Group Tekstil
7 Dörtrenk Tekstil
8 Elegant Tekstil
9 Elmasteks Tekstil
10 Er-Ez Tekstil
11 Etkin Kumaşçılık
12 Fersam Tekstil
13 Forte Boya ve Apre Tekstil
14 İrfan Aydemir Teks.
15 Kabul Tekstil
16 Kükrer Tekstil
17 Monateks
18 MSS Dokuma
19 Nelko Textile
20 Ramnur Textile
21 Raşel Örme Tekstil
22 Şahsa Tekstil
23 Ünallar
24 U.S.K. Tekstil
25 Üstüntextile / Just Fabrics
26 YTS Yıldırım Tekstil