Modanın başkentine Bursa damgası

Messe Frankfurt tarafından düzenlenen Texworld Evolution Paris Fuarı’nda yılın ikinci buluşması 4 – 6 Temmuz tarihlerinde Paris – Le Bourget Sergi Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Türkiye, Çin, Güney Kore, Hindistan ve Bangladeş gibi tekstil sektörüne yön veren yaklaşık 20 ülkeden 400’den fazla katılımcının stant açtığı fuar, sektörde yeni trendlere yön verecek.

Tekstil, moda, kumaş, ev tekstili ve deri sektörlerindeki katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getirecek fuar, katılımcılara yeni iş ortakları ve tedarikçilerle bağlantı kurma, en yeni trendleri keşfetme konusunda fırsatlar sunacak. Tekstil sektörünün 3 gün boyunca kalbinin atacağı Texworld Evolution Paris Fuarı’na Türkiye’den de 89 firmanın yanı sıra İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) katıldı. Türk tekstil sektörünün önde gelen şehirlerinden Bursa’dan da fuara katılan 26 firma, dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel alıcılara en yeni koleksiyonlarını ve ürünlerini sergileme fırsatı yakaladı.

Texworld Evolution Paris’e Katılan Bursa Firmaları

Sıra Firma Adı

1 Acar Tekstil

2 Akdem Tekstil

3 Arasan Tekstil

4 Arsor Tekstil

5 Bünyem Tekstil

6 DH Group Tekstil

7 Dörtrenk Tekstil

8 Elegant Tekstil

9 Elmasteks Tekstil

10 Er-Ez Tekstil

11 Etkin Kumaşçılık

12 Fersam Tekstil

13 Forte Boya ve Apre Tekstil

14 İrfan Aydemir Teks.

15 Kabul Tekstil

16 Kükrer Tekstil

17 Monateks

18 MSS Dokuma

19 Nelko Textile

20 Ramnur Textile

21 Raşel Örme Tekstil

22 Şahsa Tekstil

23 Ünallar

24 U.S.K. Tekstil

25 Üstüntextile / Just Fabrics

26 YTS Yıldırım Tekstil