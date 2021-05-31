Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne talep artıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı MYK’nın verilerine göre Türkiye’de 2006’dan bu güne kadar 1,5 milyondan fazla çalışan Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı. Bursa’da da BTSO başta olmak üzere, özel eğitim kurumları ve firmalar son dönemde bu alandaki çalışmalarına hız verdi.Mesleki Yeterlilik Kurumu akredite sınav ve belgelendirme sistemiyle çalışma hayatına nitelikli iş gücünü kazandırmayı sürdürüyor. 15 yıllık sürede 1 milyon 442 bini tehlikeli ve çok tehlikeli statüsünde olmak üzere toplam 1 milyon 647 bin çalışan Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYB) almaya hak kazandı. Konuyla ilgili değerlendirme yapan çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, uluslararası rekabette nitelikli iş gücünün önemine vurgu yaparak farklı meslek gruplarını da MYB kapsamına alarak, belge alan çalışan sayısını artırmak hedefinde olduklarını söyledi. Mesleki Yeterlilik Belgesi ve iş hayatında eğitimin önemi alanında uzman isimler EKOHABER Gazetesi’ne değerlendirdi.

Simge KAYA

Özbay Eğitim

Kurumları YKÜ

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanmış 525 mesleğe ait ulusal yeterlilik bulunmaktadır. Bu mesleklerden en çok iş kazalarının yaşandığı, tehlikeli ve çok tehlikeli statüdeki 183 meslek için belge zorunluluğu bulunmaktadır. MYB ile ilgili mevzuatlar neticesinde iş kazalarında yüzde 25 azalma yaşandı.Bursa’da üretim gerçekleştiren 17 tane organize sanayi bölgesi bulunmakta ve bu bölgelerde yaklaşık 2 bin firma ile 300 bin kişi istihdam edilmektedir. Birçok sanayi şehrini geride bırakmış olmamıza rağmen nitelikli iş gücümüzü dünya standartlarına ulaştıracak olan mesleki yeterlilik belgesine zorunlu meslekler dışında gereken önemin verilmediğini üzülerek gözlemlemekteyiz.

MYB, Türkiye’nin küresel ekonomide rekabet edebilmesi için ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesine, iş kazalarının önüne geçilmesine ve tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artmasına katkıda bulunmaktadır. İş dünyası açısından rekabet edilebilirlik ve kaliteli hizmet sunmak için nitelikli çalışan oldukça önemlidir.

MYB’nin en güçlü yönlerinden biri, hayat boyu öğrenme anlayışını kabul etmesidir. Bu kapsamda herhangi bir eğitim almadan çalışarak beceri edinen bireyleri sahip oldukları becerileri belgelendirmeleri, bireylere farklı meslekler veya sektörler arasında yatay ve dikey geçişleri sağlaması, bulunduğu sektörde ve icra ettiği meslekte ortaya çıkan yeni gelişmeleri esnek bir şekilde mesleğine yansıtabilmesi ve bunu belgelendirebilmesi gibi imkânlar bu sistem sayesinde mümkün olacaktır.

MYB uluslararası geçerliliğe sahiptir. Bu belgeyi aldığınızda talep edebileceğiniz Europass sertifika eki ile başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok yerinde mesleğinizi icra edebilirsiniz.

İşveren açısından ise tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde belgesi olmayan kişilerin çalıştırıldığı tespit edildiğinde ciddi maddi yaptırımlar uygulanıyor.

Emre BÜLBÜL

Borçelik Tek. Ak. ve

Kal. Yön. Sis. Md.

Borçelik olarak mesleki yeterlilik sürecini en başından beri takip edip, bu mevzuata uyum ve katkı sağlamak üzere çalışıyoruz. Borçelik olarak üretim yapan diğer birçok sektör gibi çelik sektörü de iyi eğitilmiş, nitelikli ve gelişen teknolojilere paralel bir şekilde bilgisini sürekli güncelleyen insan kaynaklarına ihtiyaç duyuyoruz. Bu gerçeklerden hareket ederek, Borçelik ve Borusan çalışanlarının teknik yeterliliklerini artırmak amacıyla 2014 yılında Borçelik Teknik Akademi’yi (BTA) kurduk ve eğitim vermeye başladık ve 2020’de MYK ve Türkiye Akteditasyon Kurumu (TURKAK) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olduk. Bugün 4 sektörde, 17 ulusal yeterlilikte ve 35 yeterlilik birimde sınav ve belgelendirme gerçekleştiriyoruz. BTA olarak, metal, makine, ulaştırma, lojistik ve haberleşme, kimya, petrol, lastik ve plastik sektör ve iş kollarında MYK tarafından yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütüyoruz.

Sanayi kenti olan Bursa’da mesleki yeterlilik belgesine verilen önemin diğer illere göre çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Birçok firma bu bilinçle çalışanlarının mesleki yeterlilik belgelerini tamamlamış durumda. Yeni çıkan tebliğlere maksimum uyum sağlamak için çaba gösteriyor. MYB, kişilerin tanımlanan standartlarda bilgi ve becerilerinin ölçülmesi ve eksiklerinin tespit edilerek geliştirilmesi amacıyla kullanılabilen ve tanımlı işle ilgili kişinin becerisini ispatlamak isteyen bireyler için çok önemli bir araç. Bu konuda farkındalığın iş arayan bireyler, meslek değiştirmek isteyen çalışanlar, yeni mezun gençler için artırılmasının çok fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Sağlanan teşviklerin devamlılığı, işverenlerin ve çalışanların bu belgeye olan talebini artıracaktır.

MYB, mesleklerin yetkin kişiler tarafından yapılmasını sağlamayı hedefliyor. Bu belgenin, yasal zorunluluk olarak görülmesinin ötesinde diğer katkılarının da bireyler ve şirketler tarafından hissedilmesinin gerektiğini düşünüyoruz.

Ulusal ve uluslararası standartlarda mesleğin başarı ile icra edilmesi için bireylerin sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlik ihtiyaçları MYB teorik ve performans sınavlarında detaylı bir şekilde incelenebiliyor. Bireylerde tespit edilen eğitim ve gelişim ihtiyaçları şirketler tarafından analiz edilerek iyileştirilebilirse iş sonuçlarına katkısı daha iyi gözlemlenebilir. Bu belgeyi alan kişilerle, almayan kişiler arasındaki iş sonuçlarının kıyaslanarak sanayi şirketlerine anlatılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca okuduğu bölümden mezun olup iş bulamayan, iş gücüne katılmak isteyen gençlerin bu belgeyi alarak hem ülkemizde hem de Avrupa’da iş fırsatı yakalayabileceği daha açık bir şekilde anlatılabilir. MYB’nin, çalışan için en büyük avantajı, yapmaya aday olduğu meslek için kendisinin bilgi ve becerisini ispatlama fırsatı sağlıyor olması. Yurt içi ve yurt dışında geçerli bu belgelerle, kişilerin iş gücüne katılım şansı çok daha fazla olabiliyor.