Mart ayı ihracatında tarihi rekor kırıldı
Deprem etkisini hızla atlatan ihracatta bir ay aradan sonra ibre yeniden yukarıya döndü. Türkiye Mart’ta 23,6 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin aylık ihracat rekoruna imza attı. 12 aylık dönemdeki ihracat ise 255,7 milyar dolar oldu.
Ticaret Bakanlığı’nın mart ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.
Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre ihracat, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,4 artarak 23 milyar 596 milyon dolara, ithalat da yüzde 4,2 artışla 32 milyar 169 milyon dolara ulaştı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında depremden etkilenen illerin ihracattaki payının 2022 yılı itibarıyla yüzde 8,6 olduğuna işaret ederek, yaşanan deprem felaketinin ihracat üzerindeki olumsuz etkisinin mart ayında azalarak devam ettiğini söyledi.
Muş, “Bu başarıyı euro-dolar paritesinin ihracatımızı 340 milyon dolar aşağı çekmesine rağmen elde ettiğimizi özellikle vurgulamak isterim” dedi.
Türkiye’nin mart ayı ihracat karnesi
Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.
TİM verilerine göre, geçen ay 3 milyar 289 milyon 873 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini 2 milyar 870 milyon 589 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 997 milyon 221 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.
Türkiye’nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 73’ünü oluşturan sanayi grubunda yüzde 0,6 artışla 17 milyar 230 milyon 630 bin dolarlık ihracat yapıldı.
En fazla ihracat Almanya’ya
Mart ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke, 1 milyar 774 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 133 milyon dolarla İtalya ve 1 milyar 102 milyon dolarla ABD oldu.
Geçtiğimiz ay en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 9 milyar 425 milyon 487 bin dolarla İstanbul, 1 milyar 801 milyon 740 bin dolarla Kocaeli ve 1 milyar 509 milyon 586 bin dolarla Bursa oldu.
Söz konusu ayda 38 il ihracatını artırma başarısını gösterdi. Geçen ay bin 903 firma ihracat ailesine katılırken, birim ihracat değeri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 artışla 1,67 dolara yükseldi.
Bursa’dan ihracata 1,5 milyar dolarlık katkı
Geçtiğimiz yılın mart ayına göre ihracatını yüzde 13,7 bir önceki aya göre ise yüzde 17,2 ihracatını artırmayı başaran Bursa, mart ayında 1 milyar 509 milyon 585 bin dolarlık dış satış gerçekleştirdi.
Söz konusu dönemde otomotiv endüstrisinin ihracatı 2022 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 40,2 artarak 661 milyon 517 bin dolara yükseldi. Mart ayında Bursa’da en fazla ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisini, 164 milyon 842 bin dolarlık ihracatla hazırgiyim ve konfeksiyon ile 129 milyon 57 bin dolarlık ihracatla makine ve aksamları takip etti.
Geçtiğimiz ay Bursa’nın en fazla ihracat yaptığı ilk üç ülke 227 milyon 521 bin dolarla Almanya, 199 milyon 328 bin dolarla Fransa ve 139 milyon 882 bin dolarla İspanya oldu.
Mart ayında Bursa’dan Fransa’ya yapılan ihracatta yüzde 183, ABD’ye yapılan ihracatta yüzde 297 ve Yunanistan’a yapılan ihracatta yüzde 376 artış yaşandı.