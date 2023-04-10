Mart ayı ihracatında tarihi rekor kırıldı

Ticaret Bakanlığı’nın mart ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bül­teni açıklandı.

Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre ihracat, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,4 arta­rak 23 milyar 596 milyon dolara, it­halat da yüzde 4,2 artışla 32 milyar 169 milyon dolara ulaştı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tür­kiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Baş­kanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında depremden etkilenen illerin ihra­cattaki payının 2022 yılı itibarıyla yüzde 8,6 olduğuna işaret ederek, yaşanan deprem felaketinin ihra­cat üzerindeki olumsuz etkisinin mart ayında azalarak devam etti­ğini söyledi.

Muş, “Bu başarıyı euro-dolar pa­ritesinin ihracatımızı 340 milyon dolar aşağı çekmesine rağmen elde ettiğimizi özellikle vurgulamak iste­rim” dedi.

Türkiye’nin mart ayı ihracat karnesi

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

TİM verilerine göre, geçen ay 3 mil­yar 289 milyon 873 bin dolarlık ihra­cata imza atan otomotiv endüstrisini 2 milyar 870 milyon 589 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 997 milyon 221 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Türkiye’nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 73’ünü oluşturan sa­nayi grubunda yüzde 0,6 artışla 17 milyar 230 milyon 630 bin dolarlık ih­racat yapıldı.

En fazla ihracat Almanya’ya

Mart ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke, 1 milyar 774 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 133 milyon dolarla İtalya ve 1 milyar 102 milyon dolarla ABD oldu.

Geçtiğimiz ay en çok ihracat gerçekleşti­ren ilk 3 il sırasıyla 9 milyar 425 milyon 487 bin dolarla İstanbul, 1 milyar 801 milyon 740 bin dolarla Kocaeli ve 1 milyar 509 mil­yon 586 bin dolarla Bursa oldu.

Söz konusu ayda 38 il ihracatını artırma başarısını gösterdi. Geçen ay bin 903 firma ihracat ailesine katılırken, birim ihracat de­ğeri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 artışla 1,67 dolara yükseldi.

Bursa’dan ihracata 1,5 milyar dolarlık katkı

Geçtiğimiz yılın mart ayına göre ihraca­tını yüzde 13,7 bir önceki aya göre ise yüzde 17,2 ihracatını artırmayı başaran Bursa, mart ayında 1 milyar 509 milyon 585 bin dolarlık dış satış gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde otomotiv endüs­trisinin ihracatı 2022 yılının aynı ayına kı­yasla yüzde 40,2 artarak 661 milyon 517 bin dolara yükseldi. Mart ayında Bursa’da en fazla ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisini, 164 milyon 842 bin dolarlık ihracatla hazırgi­yim ve konfeksiyon ile 129 milyon 57 bin dolarlık ihracatla makine ve aksamları takip etti.

Geçtiğimiz ay Bursa’nın en fazla ihracat yaptığı ilk üç ülke 227 milyon 521 bin do­larla Almanya, 199 milyon 328 bin dolarla Fransa ve 139 milyon 882 bin dolarla İs­panya oldu.

Mart ayında Bursa’dan Fransa’ya yapı­lan ihracatta yüzde 183, ABD’ye yapılan ihracatta yüzde 297 ve Yunanistan’a yapı­lan ihracatta yüzde 376 artış yaşandı.