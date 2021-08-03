Marka bir BUTTİM için

“Çalışmalarımız hız kesmeyecek”

Kooperatif faaliyetlerinin konuşulduğu toplantıda, pandemi sonrası başlayan normalleşme sürecinde yapılacaklar kararlaştırıldı. Ayrıca toplantıda kat maliki olmayan eski üyelerin ihraç edilmesi ve yeni kat maliklerinin kooperatif üyeliğine alınması kararı da verildi. Olağan Genel Kurul’da yeniden Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı seçilerek güven tazeleyen BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, “Daha güzel bir BUTTİM yaratmak adına Yönetim Kurulumuzla birlikte merkezimizi değerli bir marka haline getirebilmek için yeni dönemde de çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

“Değerimize değer katacağız”

BUTTİM’i ülkemizin sayılı ticaret merkezlerinden biri konumuna getirmek üzere faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, “Hedefimiz, üyelerimizin de katkılarıyla BUTTİM’in değerine değer katmak. Üyelerimize örnek olacak bir yönetim bırakmayı amaçlıyoruz. Yönetim Kurulumuz ile birlikte bu yolda hızlı ve emin adımlarla yürüyeceğiz” diye konuştu.