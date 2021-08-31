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Kütahya'daki deprem Bursa'da hissedildi

Merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bursa'da da hissedildiği belirtiliyor

Gündem 31.08.2021, 14:40 31.08.2021, 14:46
Kütahya'daki deprem Bursa'da hissedildi

AA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 14.04'te ve 7,16 kilometre derinlikte gerçekleşti. Meydana gelen deprem Bursa merkezde de hissedildi.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

#Bursa #Kütahya
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