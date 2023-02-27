Son Dakika
Kurulan şirket sayısı ocakta arttı
Gündem 27.02.2023, 23:46
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ocak ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Kurulan şirket sayısı, ocakta bir önceki aya göre yüzde 5,3 azalarak 14 bin 240’a geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 65,7 azalışla 1566 olarak kayıtlara geçti.
Bursa’da ocak ayında kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,1 artarak 507 olurken, kapanan şirket sayısı yüzde 48,8 artışla 61 olarak kayıtlara geçti. Bursa ocak ayında İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’nın ardından en fazla şirketin kurulduğu 5’inci il oldu.
Bir önceki ay Bursa’da 7 kooperatif ve 61 gerçek kişi ticari işletmesi kurulurken, 2 kooperatif ve 68 gerçek kişi ticari işletmesi de kapandı.
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız