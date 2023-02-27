Kurulan şirket sayısı ocakta arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Bir­liği, ocak ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Kurulan şirket sayısı, ocakta bir önceki aya göre yüzde 5,3 azalarak 14 bin 240’a geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sa­yısı da yüzde 65,7 azalışla 1566 ola­rak kayıtlara geçti.

Bursa’da ocak ayında kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,1 artarak 507 olur­ken, kapanan şirket sayısı yüzde 48,8 artışla 61 olarak kayıtlara geçti. Bursa ocak ayında İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’nın ardın­dan en fazla şirketin kurulduğu 5’inci il oldu.

Bir önceki ay Bursa’da 7 koopera­tif ve 61 gerçek kişi ticari işletmesi kurulurken, 2 kooperatif ve 68 ger­çek kişi ticari işletmesi de kapandı.