Kredili satışlar yüzde 70 azaldı

TÜİK haziran ayına ilişkin konut satış rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı haziran geçen yılın ayına kıyasla yüzde 29,1 azalarak 134 bin 731 oldu. Bu dönemde İstanbul 25 bin 833 konut satışı ile en yüksek paya sahip oldu. Bursa’da ise konut satış sayısı haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,5 azalışla 5 bin 247 oldu. Bursa bu rakamla İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’nın ardından haziranda en fazla konutun satıldığı beşinci il oldu. Yılın ilk 6 aylık dönemine bakıldığında ise Türkiye genelinde konut satış sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 düşüşle 552 bin 810 oldu. Bursa’da ise yılın ilk yarısında toplamda 20 bin 537 konut satıldı. Geçen yılın ilk yarısına satışlarda yüzde 10,6’lık düşüşün görüldüğü Bursa, bu dönemde en fazla konutun satıldığı 5’inci oldu.

Satışlarda sıfır konutun payı yüzde 20

Haziranda Türkiye genelinde satılan konutların yüzde 29,75’i sıfır konut olurken, Bursa’da ise bu oran yüzde 20,06’da kaldı. Bursa’da sıfır konut satışları geçen yılın haziran ayına göre yüzde 32,9 düşüşle bin 654 olarak kayıtlara geçti.

Kredili satışlarda düşüş devam ediyor

İpotekli olarak tabir edilen kredili konut satışlarındaki düşüş haziran ayında da sürdü. Türkiye genelinde haziranda, kredili konut satışı geçen yılın aynı dönemine yüzde 71 azalışla 28 bin 878 oldu. Bu rakam Bursa’da yüzde 67,2 düşüle bin 287 olarak kayıtlara geçti. Ocak – haziran döneminde kredili konut satışlarında, Türkiye genelinde geçen yılın ilk 6 ayına kıyasla yüzde 60,8 düşüş yaşandı. Bu oran Bursa’da yüzde 63,9 oldu. 2021’in ilk yarısında Bursa’da toplamda 4 bin 248 kredili konut satış gerçekleştirildi.