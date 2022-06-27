Konut kredilerinde yeni dönem

BDDK, 9 Haziran’da açıkladığı Finansal İstik­rarın Güçlendirilmesine Yönelik Tedbirleri kapsamında konut kredilerinde kredi değer ora­nını tutar bazlı farklılaştırdı. Alınan kararla bir­likte 1. el ve 2. el konutlar için de konut kredilerinde kredi değer oranı tutar bazlı farklı­laştı. Buna göre, enerji sınıfı A olan 1. el konutlar için kredi değer oranı; konut değeri 2 milyon TL’nin altında olan konutlar için yüzde 90, konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 70, konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 3,5 milyon TL olarak belirlendi.

Konut değeri 10 milyon TL üzerinde olan konut­lar için ise konut kredisi imkanı bulunmuyor.

Enerji sınıfı A olan 2. el konutlar için kredi değer oranı; konut değeri 500 bin TL’nin altında olan konutlar için yüzde 90, konut değeri 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 70, konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 50, konut de­ğeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 2,5 milyon TL oldu.

Konut değeri 10 milyon TL üzerinde olan 2. el konutlar için de konut kredisi imkanı bulunmuyor.

Karar öncesinde kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı; enerji perfor­mansı A sınıfı olan konutlar için yüzde 90, enerji performansı B sınıfı olan konutlar için yüzde 85 ve diğer konutlar için yüzde 80 olarak belirlen­mişti. Ayrıca karar öncesinde konutun 1. el veya 2. el olması durumunda herhangi bir farklılık bu­lunmuyordu.