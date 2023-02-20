Konteyner ve prefabrik yapılarda deprem düzenlemesi

Prefabrik yapı ve konteynerlerin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18’den 1’e düşürülürken, söz konusu yapıların ihracatı 3 ay süresince yasaklandı.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İliş­kin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cum­hurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara eklenen geçici madde ile “asrın fela­keti” olarak nitelendirilen depremler dolayısıyla olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde kullanılacak prefabrik yapı ve konteynerlerin, afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde kurulum ve montaj işlemleri dahil olmak üzere KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18’den yüzde 1’e indirildi.

Ticaret Bakanlığı, depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilmesi için konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatının 3 ay yasaklandığını duyurdu.