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Kentsel dönüşümde “Yarısı Bizden” kampanyası
Gündem 24.04.2023, 23:37
Kentsel dönüşümde “Yarısı Bizden” kampanyasının ayrıntıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamaların ardından, kentsel dönüşümde “Yarısı Bizden” kampanyasına yönelik başvuru tarihleri ve başvuruların nereden yapılacağı açıklandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kentsel dönüşüme yönelik “Dönüşümde Yarısı Bizden” kampanyasına dair merak edilen soruları yanıtladı. Kentsel dönüşüm için başvuru tarihlerinin yanı sıra, atılacak adımlar da duyuruldu.
Buna göre 100 metrekare 2+1 daire için 750 bin TL, 120 metrekare 3+1 daire içinse 900 bin TL devlet desteği sağlanacak.
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