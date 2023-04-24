Kentsel dönüşümde “Yarısı Bizden” kampanyası

Kentsel dönüşümde “Yarısı Biz­den” kampanyasının ayrıntı­ları belli oldu. Cumhurbaşkanı Re­cep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamaların ardından, kentsel dö­nüşümde “Yarısı Bizden” kampan­yasına yönelik başvuru tarihleri ve başvuruların nereden yapılacağı açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik­liği Bakanlığı kentsel dönüşüme yö­nelik “Dönüşümde Yarısı Bizden” kampanyasına dair merak edilen so­ruları yanıtladı. Kentsel dönüşüm için başvuru tarihlerinin yanı sıra, atılacak adımlar da duyuruldu.

Buna göre 100 metrekare 2+1 daire için 750 bin TL, 120 metrekare 3+1 daire içinse 900 bin TL devlet desteği sağlanacak.