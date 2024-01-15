Kayapa OSB ‘Otomotiv Ur-Ge kümesi’ kuruyor

Kayapa OSB Otomotiv Ur-Ge Kümesi projesine katılan 25 firmanın yetkilisi ile yapılan toplantıda konuşan Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, “Bölgemiz Bursa’nın en yeni OSB’si olmasına rağmen gerek altyapı ve üst yapı çalışmalarımızı, gerekse üyelerimizin bilgilendirilmesine yönelik çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ur-Ge çalışmamız da bölgemizde otomotiv sanayine yönelik üretim yapan firmaların uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesini sağlayacak” dedi.

Ur-Ge çalışmalarına liderlik eden Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlker Duran, Kayapa OSB Otomotiv Ur-Ge Kümesi için önümüzdeki günlerde Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunacaklarını ifade etti. Duran, “Bursa’nın en yeni OSB’si olarak kentimizdeki ikinci otomotiv kümelenmesini biz başlatmak istiyoruz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte gerçekleştireceğimiz bu projede Oda’nın bilgi birikiminden ve deneyimlerinden faydalanacağız. Kümelenme ve Ur-Ge faaliyetleri özellikle ihracatın artırılmasına yönelik olacak. Bu kapsamda yurtdışı fuar katılımlarından alım heyetlerinin ağırlanmasına ve B2B toplantılara kadar pek çok çalışma yapılabiliyor. Kümemizin kuruluşu onaylandıktan sonra işe ihtiyaç analizi ile başlayacağız ve bu doğrultuda hedeflerimizi belirleyeceğiz” şeklinde konuştu.