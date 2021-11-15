Kayapa OSB, mesleki eğitimin yanında

Gençlerin gelişen ve değişen dünyaya hazırlanması hedefleri doğrultusunda mesleki eğitim sisteminin daha da iyileştirilmesi adına atılan adımlara desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ve eğitimin gücüne her zaman inanan Kayapa OSB, bu kapsamda önemli projelerin içerisinde yer almayı sürdürüyor. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteği ve Öztimurlar Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile Kayapa Organize Sanayi Bölgesi (Kayapa OSB) ortaklığında hayata geçirilen 4. Nesil Sanayi Devrimi’ne uygun yeni nesil fabrika otomasyon laboratuvarının açılış töreni gerçekleştirildi. Projede özel sektörden Freudenberg Sealing Technologies ve Valeo Otomotiv de iştirakçi olarak yer aldı.

Eğitime destek vurgusu

Yeni Nesil Fabrika Otomasyon Laboratuvarı’nın, Türkiye’deki mesleki ve teknik eğitime yönelik çalışmalara büyük katkı sağlayacağını kaydeden Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Türkiye’nin ihracat ve üretimdeki lokomotifi Bursa’nın, mesleki eğitimde en üst sırada yer alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. Ekonomik kalkınmada iş gücü piyasasının talep ettiği becerilerin gençlere kazandırılmasının iş gücü ve sektörel uyumun sağlanmasında oldukça önemli olduğunu belirten BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak ise, “2019 yılında açılan Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile mesleki eğitim altyapısının geliştirilmesini hedefledik. Destek almaya hak kazanan 27 projeye 15 milyon TL destek sağladık. Bu projeye desteğimiz ise yüzde 90 oranında olup yaklaşık 737 bin lirayı bulacak” diye konuştu.

Yapılan teşekkür konuşmalarının ardından projede emeği ve desteği olan Kayapa OSB adına Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy’a teşekkür plaketi İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür tarafından takdim edildi. “Öztimurlar MTAL 4. Sanayi Devrimi’ne Hazır” proje adıyla gerçekleştirilen açılış sonrası, protokol heyeti laboratuvarda incelemelerde bulundu.

