Kasımda ihracatta dört rekor geldi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve TİM Başkanı İsmail Gülle, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladılar.

“İhracatımızdaki artış baz etkisine bağlanamaz”

İhracatta 2021 yılı boyunca yakalanan ivmenin kasımda da devam ettiğini vurgulayan Bakan Muş, “İhracatımız geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4’lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup bu değer, bugüne kadarki en yüksek aylık ihracatımızdır. Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 221 milyar dolara yükselirken, ocak-kasım döneminde ise ihracatımız 203,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamla pandemi öncesi son yıl olan 2019 verilerinin çok üzerine çıkılmıştır. Yani ihracatımızdaki artış baz etkisine bağlanamaz” dedi. İthalatın, kasımda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,7 artışla 26,8 milyar dolar olduğunu belirten Muş, kasımda gerçekleşen 48,3 milyar dolar değerindeki dış ticaret hacminin en yüksek aylık dış ticaret hacmi olduğunu sözlerine ekledi.

“Dış ticaret fazlası verme hedefine çok yakınız”

2018 yılında göreve geldiklerinde makro hedeflerini “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” olarak belirlediklerini vurgulayan Gülle “O günden bugüne tüm ihracat hedeflerimizi gerçekleştirdik. Ülkemizi küresel ticaret arenasında yeni bir lige taşıdık. 10 yıl önce, ihracatımızın ithalatı karşılama oranı aylık bazda yüzde 50- 60 seviyelerindeyken bu oran yılbaşından bu yana yüzde 80’in üzerinde gerçekleşti. Hatta yüzde 90 seviyesini aştığımız aylar dahi oldu. Öncü projeksiyonlarımız gösteriyor ki, ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefine belki de hiç olmadığı kadar yakınız” ifadelerini kullandı.İhracattaki artışın yaklaşık yüzde 60’ının küresel tedarik zincirlerindeki dönüşümden kaynaklandığını tespit ettiklerini dile getiren TİM Başkanı Gülle, şöyle devam etti: “Özellikle, tekstil, hazırgiyim, kimya, demir-çelik ve makine sektörlerinde bu dönüşümden dolayı çok ciddi artışlar söz konusu. Türk ihracatçılar, pandeminin en zor dönemlerinde dahi üretimi aksatmayarak, tedarik zincirlerini bozmayarak tüm dünyanın güvenini kazandı. Biz, küresel tedarik zincirlerindeki dönüşümden kaynaklı bu artışın uzun soluklu ve kalıcı olacağını öngörüyoruz.”



Türkiye’nin kasım ayı ihracat karnesi

İlk 3 değişmedi

Kasım ayında en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; 8 milyar 723 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 462 milyon dolarla Kocaeli ve 1 milyar 368 milyon dolarla Bursa oldu.

Kasım ayında 72 ilin ihracatı artarken; İstanbul, Çorum, Adana, Yalova, Zonguldak, Eskişehir, Malatya, Osmaniye, Kütahya, Uşak ve Diyarbakır tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını, kasım ayında gerçekleştirdi.

24 sektör ihracatını artırdı

Kasımda 24 sektör ihracatını artırdı. Bu ayda en fazla ihracatı ise 2 milyar 530 milyon dolarlık dış satışla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Bunu 2 milyar 397 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörü takip ederken, 2 milyar 48 milyon dolarlık ihracat yapan çelik sektörü ise üçüncü sırada yer aldı. Kasım ayında sektörel anlamda en dikkat çekici artışlar ise geçtiğimiz yıla göre ihracatını 968 milyon dolar artıran mücevher, 840 milyon dolar artıran çelik ve 768 milyon dolar artıran kimyevi maddelerde yaşandı. Kimyevi maddeler, mücevher, mobilya, savunma ve havacılık ile su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörleri tarihlerinin en yüksek ihracatını kasımda gerçekleştirdi.

13 ülkeye rekor satış

Türk ihracatçısı kasımda 215 ülke ve bölgeye ihracat yaparken, 166 ülkeye ihracatını artırma başarısı gösterdi. Aralarında Almanya, İtalya, İsrail, Mısır ve Çin’in de bulunduğu 13 ülkeye yapılan ihracatta rekor kırıldı. Türkiye’nin kasım ayında en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1 milyar 618 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 436 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 1 milyar 192 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri oldu. Ülke gruplarına göre ise Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa Birliği’ne ihracat yüzde 28 artışlar 8,6 milyar dolar hacme ulaşarak toplam ihracat içinde yüzde 40 pay aldı. AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerinin de dahil olduğunda bu pay yüzde 55’e ulaşmakta. Diğer ülke gruplarında ise kasımda, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 4 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına 2 milyar dolar, Kuzey Amerika’ya 1,5 milyar dolar ve Uzak Doğu ülkelerine 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı.



Bursa’nın kasım ayı ihracat karnesi

Bursa’nın kasımda ihracatı arttı

Bursa’nın kasım ayı ihracatı ekim ayına göre yüzde 5,6, geçtiğimiz yılın kasım ayına göre ise yüzde 3,7 artışla 1 milyar 368 milyon 620 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk 11 aylık döneminde toplam 13 milyar 566 milyon 970 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bursa böylelikle, 2020 yılının tamamında gerçekleştirdiği ihracatı, 2021 yılının ilk 11 ayında geçmeyi başardı. Bursa, bu rakamla İstanbul ve Kocaeli’nin ardından ilk 11 aylık ihracat performansında üçüncü oldu.

Bursa’nın lideri otomotiv

Kasım ayında Bursa’da 16 sektör ihracatını artırmayı başardı. Bu ayda Bursa’da en fazla ihracat gerçekleştiren ilk üç sektör; 588 milyon 945 bin dolarla otomotiv, 142 milyon 487 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon ile 112 milyon 170 bin dolarla tekstil oldu.Bursa’da kasım ayında sektörel bazda en dikkat çekici artış ise geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 25204 artışla 2 milyon 866 bin dolarlık ihracata imza atan gemi ve yat sektöründen geldi. Bunu geçen yılın aynı ayına göre ihracatını yüzde 113 artıran çimento, yüzde 89 artıran kimyevi maddeler ve yüzde 81 artıran çelik sektörü izledi.

En fazla ihracat Almanya’ya

Kasım ayında Bursalı ihracatçılar en fazla Almanya’ya satış gerçekleştirdi. 185 milyon 251 bin dolarlık satışın yapıldığı Almanya’yı, 161 milyon 31 bin dolarla Fransa ve 93 milyon 639 bin dolarla İspanya izledi. Bursalı ihracatçıların en fazla dış satış yaptığı ilk 10 ülkenin 7’si Avrupa ülkesi oldu.