Kaplanlar Soğutma ihracatını yüzde 49 artırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen TİM İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde en dikkat çeken firmalardan biri Kaplanlar Soğutma oldu. Kırk yıldır deneyimiyle ürettikleri soğutma sistemlerini dünyanın dört bir yanına ihraç eden firma, bu başarısıyla sıralamada 233 basamak yükseldi.

233 basamak yükseldi

TİM’in 2020 yılı ihracat rakamlarını baz alarak hazırladığı listede 338’inci sırada yer alan Kaplanlar Soğutma, sektörel sıralamada ise 12’nci sırada kendisine yer buldu.

Firmanın 2020 yılındaki ihracat performansı ise dikkat çekici oldu. 2019’a göre ihracatını yüzde 49 artıran Kaplanlar Soğutma’nın bu dönemde yaptığı dış satışın tutarı 52 milyar 643 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl 571’inci sırada yer alan firma, ihracatta elde ettiği başarıyla 338’inci basamağa yükseldi.